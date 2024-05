Dopo l'inaspettato successo natalizio, Kevin torna a promuovere l'offerta commerciale clementina

Kevin, l'improbabile e spassoso testimonial, interpretato dall'attore Enea Maestri, è al centro della nuova campagna di marketing ideata da Città Viva insieme all'agenzia Caimani Video. Tre spot, dopo il successo per certi versi inaspettato di Natale, racconteranno ancora una volta l'offerta commerciale del centro storico clementino. E lo faranno nuovamente attraverso un approccio leggero e ironico, senza l'impronta autoreferenziale a cui ci ha abituati la comunicazione istituzionale. "Perché se è vero che siamo fortunati ad avere un borgo affascinante, che ogni anno attrae migliaia di persone, non è detto che tutti conoscano i nostri negozi", spiega il presidente di Città Viva, Alex Bertozzi.

L'associazione di commercianti, dopo aver trasformato Santarcangelo nella terra degli eventi, ha deciso di investire risorse anche sullo storytelling. "Ci rivolgiamo ai più giovani, quelli che magari conoscono Santarcangelo per l'aperitivo, per le feste ma non hanno idea che qui da noi puoi davvero trovare di tutto, dal food all'abbigliamento, dall'elettronica all'artigianato. Città Viva è nata anche per questo: una strategia di marketing comune, strumenti e contenuti che da solo il singolo negozio non potrebbe mai sostenere. Del resto l'unione, come dico sempre, fa la forza", conclude Bertozzi.

Il primo video della campagna, incentrato sul settore abbigliamento a primavera, ha totalizzato tra Facebook e Instagram più di 10mila view in poche ore. Lo spot, realizzato dall'agenzia creativa Caimani Video e interpretato dal giovane attore Enea Maestri, conta anche una collaborazione con il Centro di cinema e teatro "La Valigia dell'attore" di Samuele Sbrighi.