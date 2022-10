Pesca sportiva, il Club Nautico dedica un weekend al "Big Game in Drifting Catch & Release"

Si è appena conclusa un'altra settimana molto intensa, dal punto di vista sportivo, per il Club Nautico Rimini. Si è tenuto infatti il "XIX Trofeo Città di Rimini, Big Game in Drifting Catch & Release”. Cos’è il Catch & Release: è una attività di pesca, sempre più diffusa, anche in Italia, che prevede di rilasciare il pesce non appena viene catturato,

consentendogli quindi di tornare a nuotare libero e felice. Si tratta certamente di una modalità di fare pesca più sostenibile, che permette di praticare la pesca, senza uccidere la propria preda, utilizzando ami e attrezzature idonee.

Gli equipaggi, provenienti da Rimini, Porto Rotondo, Pescara, Ortona e Ravenna hanno partecipato con grande entusiasmo, dichiarandosi molto soddisfatti della bellissima manifestazione organizzata dal Club Nautico Rimini.

La classifica vede vincitore Gianfranco Santolini, presidente del Cnr, con 826 punti (un tonno rilasciato e un alletterato pescato), secondo Antonio Mantuano del Cnr (un tonno rilasciato), vincitore della scorsa edizione, con 500 punti e terzo Antonio Martelli del Cnr con 435 punti (tre alletterati pescati). Staccato di misura Giordano Pecci, sempre

Cnr, che chiude al 4° posto con 253 punti (2 alletterati pescati).

Tre giorni all’insegna del divertimento, dell’amicizia, della sana competizione e del rispetto del mare, una delle risorse naturali più importanti. A proposito di azioni virtuose, proprio in questi giorni è partito il progetto di crowdfunding, lanciato da Fondazione Cetacea, con il supporto del Cnr, per portare avanti l'opera di ristrutturazione dell'ex delfinario, nel quale verrebbero ospitate la Scuola di Mare e il nuovo ospedale delle Tartarughe, il Club sta portando avanti un’evoluzione della cultura del mare a Rimini.