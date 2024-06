Migliaia di prodotti e bilancia per la pesatura, inaugura in Valmarecchia un nuovo Pet Store

Taglio del nastro per ll nuovo Pet Store Conad del centro Valmarecchia di Verucchio, un vasto spazio dedicato all’alimentazione e alla cura degli animali da compagnia. Ad inaugurare il negozio c'erano il vicesindaco Paolo Masini, alla prima uscita pubblica nella nuova carica, e l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati, Luca Panzavolta. II parroco don Alessandro Pironi ha impartito la benedizione.

Si arricchisce così l’offerta nel centro commerciale Valmarecchia di via Statale Marecchia 38, dove Conad era già presente con il superstore, la parafarmacia e il bar ristorante Con Sapore. A fare gli onori di casa Thomas Bellucci e Franca Bartolini, marito e moglie, imprenditori associati Conad e gestori delle attività commerciali.

Il Pet Store è aperto tutti i giorni della settimana, domenica compresa, dalle 8 alle 20, offre trecentosessanta metri quadri di superficie di vendita con migliaia di referenze per tutte le necessità degli amici animali. Previsti anche servizi su misura, come l’incisione immediata di medagliette e la bilancia per la pesatura. Lo staff è appositamente formato per fornire assistenza e consulenza personalizzata.

!Con questa inaugurazione - ha dichiarato Luca Panzavolta, amministratore delegato di Cia-Conad - arricchiamo l’offerta della galleria commerciale Valmarecchia con uno dei formati specializzati più amati dai clienti. Anche in questo caso il marchio Conad, leader in Italia, non mancherà di portare con sé i propri valori di riferimento: vicinanza al territorio, prezzi competitivi tutti i giorni, alta qualità dei prodotti, innovazione e numerose offerte pensate per soddisfare le esigenze dei nostri clienti".