Nel menù dei ristoranti c'è un "Piatto del Cuore" a sostegno dei ragazzi di Cuore21

La cooperativa Cuore 21 in collaborazione con Cna Riccione rilancia anche quest’anno il "Piatto del Cuore”. Dopo il successo delle edizioni precedenti, questa iniziativa si conferma come un'opportunità unica per unire il piacere della buona cucina al sostegno di Cuore 21.

Le attività di ristorazione aderenti si impegnano ad individuare ed evidenziare tramite l’apposito logo, sui propri menù cartacei o digitali, uno o più “piatti del cuore”. Per ogni piatto ordinato dal cliente una parte del ricavato (es. 0,50 euro o 1 euro) sarà destinato alla cooperativa.

L'obiettivo dell’iniziativa va ben oltre la raccolta fondi: si tratta di favorire la collaborazione tra il settore profit e le realtà sociali, contribuendo attivamente alla costruzione di una comunità più inclusiva e solidale.

Dove trovare i piatti del cuore

Le attività che attualmente hanno aderito all'edizione 2024 sono: Pastrocchio, Birrodromo, Ristorante Cristallo, L’Estro Bistrot, Ristorante Pizzeria Alba, Cavalluccio Marino, L’insolito Posto (Bellaria), La Fattoria, Riccione Piadina, Da Lele Riccione, Tacabanda. Per sostenere concretamente l’iniziativa basta recarsi presso una delle attività aderenti e scegliere il piatto del cuore. È anche possibile aderire all'iniziativa come attività di ristorazione, basta scrivere a comunicazione@cuore21.org.