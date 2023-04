Picnic di primavera: ricette e trucchi per organizzarlo

Democratico, informale, divertente. Il picnic è un rituale che non passa mai di moda e che conosce il suo massimo splendore a primavera, quando la Pasquetta inaugura la stagione dei pranzi al sacco sul prato.

Nonostante la frugalità di questo pasto, nulla può essere improvvisato e necessita di un'attenta pianificazione.

Il cestino

Il classico cestino di paglia? Romantico e scenografico, certamente. Tuttavia poco pratico pertrasportare i cibi che compongono il menu del picnic. Va bene per pane, lievitati e per tutto quello che non richiede il freddo, mentre gli altri alimenti dovrebbero essere sistemati in contenitori chiusi e poi stivati nella borsa frigo, insieme alle mattonelle ghiacciate per mantenere la temperatura. In questo modo si evita che le preparazioni si rovinino con il caldo e l’aria.

La location

I parchi, anche quelli cittadini, sono perfetti per un picnic in compagnia: basta un telo da appoggiare sul prato e la tavola è bella che apparecchiata. Ma l’autrice consiglia di non sottovalutare altre location, come la spiaggia o, perché no, il balcone di casa. Via libera alla sperimentazione anche per quanto riguarda l’orario, anticipando il picinic in una sorta di brunch oppure posticipandolo al tardo pomeriggio, per una merenda che sfocia nell’aperitivo.

Che cosa portare in tavola (o sull'erba)

Se siete alla ricerca di qualche spunto per imbandire al meglio la tavola per la vostra gita ecco le ricette per il picnic. Un ottimo punto di partenza sono senza dubbio le torte salate. Gustose e praticissime da incartare, potete sbizzarrirvi perché ne esistono per tutti i gusti: da quella con ricotta e spinaci allo strudel di verdure e grana, dal rustico napoletano farcito con fior di latte e salame al tortino di zucchine. Ma anche sfogliatelle al carciofo e quiche di bietole e feta. Ottima, poi, la pizza ripiena. Gli altri grandi classici per le gite fuori porta sono l’insalata di riso, le paste fredde e le frittate. Se invece volete optare per qualcosa di più creativo ed esotico, il consiglio è di preparare comode salse da accompagnare a fette di pane rustico, come l’hummus, il babaganoush. Da portare con voi, anche qualcosa di fresco come ad esempio un'insalata (con i condimenti a parte). Il miglior modo per concludere il pasto, in questi casi, è con una ricca macedonia. Sempre ottimi i tradizionali panini o gli hamburger. Per chi voelsse osare (se il posto è attrezzato e lo consente) c’è anche l’intramontabile grigliata.

Le bevande

Mangiare, durante un picnic, è importante. Ma bere è indispensabile, soprattutto quando fa caldo. Bisogna pensare alle bevande per tutti: acqua, succhi di frutta e anche vino e birra. In queste occasione è perfetta anche della limonata fatta in casa. Per concludere il pasto, spazio al caffè nel thermos con cioccolato o dolcetti di accompagnamento.

Gli utensili: l’elenco prima di partire

Nulla è più spiacevole di ritrovarsi con una bottiglia di vino in mezzo a un prato e rendersi conto che non abbiamo con noi il cavatappi. Per non dimenticare nulla, la soluzione migliore è immaginarsi sul posto del picnic il giorno prima ed elencare gli utensili che bisogna assolutamente portare. E per far sì che non ci sfugga nulla, meglio ricorrere al vecchio metodo dello scrivere una piccola lista e spuntare le cose pian piano che le si prepara. L’essenziale naturalmente sono la tovaglia e la borsa termica, ma non sono da meno i giochi per grandi e piccini, come un mazzo di carte.