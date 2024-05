Dieci anni di terapia in acqua, un incontro per celebrare il traguardo della casa di cura riminese

Il Centro di Fisioterapia in Acqua dell'Ospedale Privato Accreditato Villa Maria Rimini raggiunge il traguardo dei dieci anni di attività. Per l'occasione, la casa di cura organizza un incontro-conferenza dal tittolo “L’acqua come elemento per la prevenzione, la cura e il benessere”. L'appuntamento, a ingresso libero e gratuito, che si svolgerà venerdì 31 maggio dalle 17.30 alle 19.00 nell’arena talk allestita nella spiaggia del Grand Hotel di Rimini.

Il Centro di Fisioterapia in Acqua, inaugurato il 6 maggio 2014 alla presenza di tre delegazioni di atleti (A.C. Rimini 1912, Crabs Basket e Rimini Baseball), rientra nel programma delle numerose attività previste per RiminiWellness OFF che vede la Casa di Cura Villa Maria Rimini impegnata come Official Medical Partner della manifestazione.

"Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa RiminiWellness OFF per raccontare l’esperienza maturata nel nostro Centro di Fisioterapia Riabilitativa in Acqua dal 2014 a oggi - dichiara il Dott. Gualtiero Antola della Direzione Generale della Casa di Cura Villa Maria Rimini. Siamo sempre stati convinti, e lo siamo ancora di più oggi alla luce dei risultati ottenuti, che protocolli innovativi e mirati per diverse patologie, se realizzati in acqua, siano un alleato formidabile per tentare di scongiurare l’intervento chirurgico che rimane sempre l’opzione più estrema, una via da perseguire solo se strettamente necessario.

Temi e relatori dell'incontro

Con un panel di esperti durante l’incontro saranno affrontati tre temi. Il primo verterà sulla prevenzione, la longevità, il benessere e tutto quanto può evitare di incorrere in problemi o ancor peggio in interventi chirurgici su tematiche molto sentite quali ad esempio il mal di schiena. La Prof.ssa Fernanda Argnani porterà la sua testimonianza su come le attività in acqua stiano contribuendo al suo benessere. Nella seconda parte si parlerà del recupero post intervento chirurgico mentre l’ultima sessione riguarderà la donna con un focus su come affrontare il periodo della gestazione utilizzando i benefici dell’acqua nel pre e post parto.

Relatori: Dott. Gualtiero Antola (Direzione Generale Casa di Cura Villa Maria Rimini Ospedale Privato Accreditato), Samanta Bindi (Responsabile Cooperativa Arcade), Luana Ciarella (Fisioterapista), Adriano Laurenti (Fisioterapista), Manuela Giorgi (Ostetrica), Valentina Morolli (Ostetrica).