Donarono centinaia di pizze durante il Coronavirus, ora "calano il tris" e inaugurano un nuovo locale

Una nuova insegna è pronta ad illuminare il centro città. L'offerta gastronomica di Santarcangelo si arricchisce di pochi e semplici ingredienti come farina, acqua e lievito, con i quali i fratelli Russo (Chiara, Andrea, Gennaro e Giuseppe, insieme al papà Mauro) intendono "sfornare" in città la propria proposta culinaria e "sfida imprenditoriale", dall'aroma e fragranza del lievitato salato più apprezzato e consumato al mondo: la pizza.

Nonostante il periodo storico di forte incertezza, segnata da costi di gestione sempre più elevati e concorrenza di vario genere, con l'apertura del nuovo punto vendita (3°) Napulè, i giovani imprenditori (under 35) "scommettono" su uno tra i prodotti salati distintivi e più apprezzati del Bel Paese.

"Lievitando" i propri punti vendita, la ghiotta attività commerciale era infatti già presente dal 2017 nella realtà gastronomica del centro storico di Rimini, conquistando a seguito di una "sapiente lievitazione" l'intera città e spingendosi nel 2021 sul lungomare della limitrofa cittadina di Viserba.

L'appetitosa attività intende "prendere per la gola" gli abitanti di Santarcangelo attraverso una variegata e gustosa selezione di pizze (take away, così come nella città di Rimini) dalle molteplici combinazioni di ingredienti, farine di varie tipologie rigorosamente del territorio, tra proposte vegetariane e l'impiego di prodotti enogastronomici tipicamente campani (fior di latte Campano, pelati La Torrente e mozzarella di Bufala campana DOP), come "omaggio" alla terra natia dei gestori e da cui la Famiglia Russo "è lontana" da 25 anni. All'interno della proposta culinaria della "ghiotta" attività, inoltre, troveranno spazio anche altre tipologie di sfiziosità, come hamburger, panuozzi, calzoni, primi e secondi piatti.

I giovani, dunque, attraverso le proprie squisite preparazioni salate intendono valorizzare la tradizione, il territorio ma al tempo stesso le squisitezze campane. "I nostri punti di forza - afferma papà Mauro - restano l'alto standard qualitativo in ognuno dei nostri locali e la selezione attenta che operiamo su farine, ingredienti e metodi di lavorazione degli impasti, giorno dopo giorno, per ognuna delle nostre pizze". Infatti, con cadenza di circa tre giorni i locali vengono riforniti "direttamente da giù" dei prodotti e ingredienti impiegati successivamente nella realizzazione dell'appetitoso lievitato salato.

Ma non è tutto, poichè così come "nobili" sono gli ingredienti attentamente selezionati ed utilizzati da parte della Famiglia Russo all'interno delle proprie preparazioni, altrettanto "nobili" sono stati gli animi e le gesta che durante la Pandemia hanno "mosso" la stessa famiglia a "sfornare" con cadenza settimanale (ogni mercoledì alle 12:00) circa un centinaio di pizze da distribuire a livello totalmente gratuito all'Ospedale di Rimini, a cui andavano a sommarsi anche quelle recapitate alla Questura, alle Forze dell'Ordine e tramite le Parrocchie distribuite sul territorio verso tutti coloro che faticavano a reperire generi alimentari.

Il taglio del nastro di questa nuova avventura imprenditoriale è previsto per metà febbraio, sorgerà in via G. Pascoli 26/28, pronto ad accogliere ed esaudire tutti coloro che vorranno concedersi una pausa “golosa” o "a portata di click" raggiungerà (attraverso apposita App) coloro che vorranno assaporare l'appetitosa pietanza, senza tuttavia rinunciare al comfort delle propria mura domestiche.