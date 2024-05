Il robot che impasta, farcisce e cuoce la pizza 24 ore su 24 ora diventa un franchising

Grazie agli ottimi risultati ottenuti nel punto vendita pilota di via Verdi 28, a Riccione, la società Dino's Pizza ha deciso di dare il via al progetto di franchising. Ad installare questo robot che impasta, farcisce e cuoce la pizza a tutte le ore del giorno e della notte, è stato Corrado Mastropierro circa un anno fa.

Il robot è tutto Italiano, unico al mondo, e il brevetto e il marchio sono registrati a livello europeo. Il progetto nasce a Trento circa 20 anni fa, e visto il successo nei paesi esteri, Mastropierro e il suo socio Pino Sassi hanno deciso di replicare il format anche in Italia.

Una start up innovativa

“La nostra start up vuole essere una comunicazione di autonomia imprenditoriale, soprattutto per i giovani, che con un esiguo investimento possono garantirsi un'entrata importante che si gestisce da sola - spiegano Mastropierro e Sassi -.Inoltre, vuole comunicare innovazione, crescita, sviluppo ma anche ritrovo e convivialità in un luogo informale e accessibile a chiunque”.

Dino's Pizza è completamente automatico

La macchina è completamente automatica: impasta la farina al momento con un mixer. Ha una lievitazione immediata, l'impasto viene steso da una pressa e la base della pizza viene farcita per mezzo di una mano che passa all'interno di un frigo, dove viene inserita la mozzarella, il salamino piccante, a seconda degli ingredienti che uno sceglie, e infine va in camera di cottura. A cuocerla ci pensano delle lampade a infrarossi incandescenti che arrivano anche a 400 gradi. Una margherita costa 4,50, invece quelle farcite 6 euro. Si può scegliere tra tre diverse farciture: salamino piccante, prosciutto e pancetta e altre che presto verranno svelate. Inoltre, il robot fornisce anche le posate inscatolate. Le pizze che vengono sfornate non sono surgelate ma preparate e cotte al momento nel giro di 3 minuti. Al giorno, in estate, il robot è arrivato a sfornare 150 pizze, in inverno una cinquantina. Comunque, a pieno regime può superare anche le mille pizze al giorno. Ci saranno altre due macchine che faranno parte della proposta commerciale di Dino's Pizza: un distributore di bibite e un distributore di piatti pronti di pasta fresca.

60 mila euro di incassi in pochi mesi

“Dal punto di vista economico, questo primo anno è stato più che positivo - precisa Mastropierro -. Infatti, da giugno 2023 fino a dicembre 2023, abbiamo registrato più di 60mila euro di incasso. Così visto le buone premesse, io e il mio socio abbiamo deciso di lanciare il nostro franchising”.

“Abbiamo già ricevuto diverse richieste da tutta Italia - afferma la commerciale di Dino's Pizza Chiara Morra -, dalla grande azienda che vuole mettere a disposizione dei suoi dipendenti un servizio ai grandi parchi acquatici e di divertimento, ma anche da tantissimi giovani imprenditori che vorrebbero installare le macchine in punti strategici e turistici”.

“Stiamo investendo tantissimo nella qualità dei nostri prodotti a marchio Dino’s Pizza - conclude Mastropierro -.Siamo pronti a sostenere ed aiutare i nostri futuri partner a lanciare il loro punto vendita. Crediamo fortemente nel nostro progetto e nei prodotti targati Dino's Pizza”.