Una pizzeria self-service e aperta H24: giovane imprenditrice “sforna” la propria idea

Farina, acqua e lievito. L'offerta gastronomica del lungomare di Rimini si arricchisce di questi pochi e semplici ingredienti, con i quali la poliedrica Valentina Santandrea ha "sfornato" in città la propria proposta culinaria e "sfida imprenditoriale", dall'aroma e fragranza del lievitato salato più apprezzato e consumato al mondo: la pizza.



La giovane madre e recentemente anche imprenditrice faentina, già copywriter, scrittrice, blogger e adetta marketing, le cui (dis)avventure come mamma di tre figlie (due gemelle di 18 anni e un'altra figlia di 17) hanno ispirato la serie tv di Rai 2 “Volevo fare la rockstar”, con "Pizzanotte", ha portato in città il primo distributore automatico di pizze interamente artigianali realizzate da pizzaioli locali.

Dunque, "niente schifezze surgelate. Tu metti i soldini, il forno si accende, finisce di cuocere la pizza inserita nella colonna freezer e te la spara fuori in due minuti, tagliata e nel cartone."

La "ghiotta" idea, sorta in maniera del tutto casuale a tavola durante una cena al ristorante in compagnia delle proprie figlie, ha trovato sin dal primo istante un positivo riscontro tra le realtà artigianali e commerciali del territorio a cui si è rivolta Valentina per fare "lievitare" il proprio ambizioso e singolare progetto imprenditoriale.

"In Italia, distributori automatici di questa tipologia scarseggiano, poiché abbiamo una cultura della pizza molto particolare. L'unica realtà esistente e in cui mi sono imbattuta, si trova a Reggio Emilia per mano di alcuni artigiani con un'officina consolidata che si occupano soltanto della produzione e realizzazione della macchina. Una volta ultimato il prodotto, posso andare ad inserire quello che voglio."



Il curioso distributore automatico sorge in via Vittorio Veneto, accanto alla rinomata e suggestiva struttura liberty dell'Embassy; la posizione vantaggiosa insieme all'offerta turistica di cui Rimini è ricca soprattutto durante la stagione estiva, attraverso la proposta di un prodotto locale e al tempo stesso artigianale, costituiscono i "condimenti" ottimali per la "scommessa salata" di Valentina, allestita nei ritagli di tempo e che ha visto il taglio del nastro lo scorso venerdì.

Così, attraverso il coinvolgimento di alcuni pizzaioli locali "mi faccio fare una pizza al piatto che viene successivamente abbattuta e presso il distributore mantiene il congelamento e successivamente all'acquisto viene ultomata la cottura". Il tutto, ad un costo contenuto e ridotto che ruota attorno ai 4/6€.

Il distributore automatico dunque, data l'accessibilità in qualunque occasione e momento della giornata saprà "accogliere" ed esaudire tutti coloro che vorranno concedersi una pausa “golosa”, assaporando l'appetitosa pietanza rotonda che per "stuzzicare l'appetito" e in particolare la curiosità di cittadini e turisti si propone in questa fase iniziale (limitata anche dalla capienza e peculiarità tecniche della macchina automatica) oltre che al piatto, al trancio e nella varietà più semplice ma al tempo stesso più apprezzata e rinomata, la margherita.