In pizzeria come tra le pareti di una casa napoletana, il locale debutta in centro e assume personale

Pizzium, una tra le pizzerie più popolari d’Italia è arrivata nella centralissima piazza Malatesta di Rimini. Con il locale romagnolo arriva a quota 48 il numero di insegne Pizzium in Italia e il brand consolida così la sua presenza in Emilia-Romagna e, dopo aver presidiato le città dell’entroterra come Bologna, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, si sposta sulla costa più amata dai vacanzieri.

“Con l’apertura di Rimini – spiega Nanni Arbellini, founder del Gruppo insieme a Stefano Saturnino – vogliamo far conoscere la nostra idea di pizza, oltre che alla clientela locale, alla miriade di turisti, italiani e stranieri, che arrivano ogni estate sulla Riviera Romagnola. L’apertura di Rimini precede di poco quella di Ferrara e ribadisce l’importanza strategica dell’Emilia-Romagna nel piano di espansione di Pizzium”.

La pizza napoletana ammalia Rimini

Il design del nuovo locale Pizzium segue la filosofia del brand che combina elementi di design moderno con tocchi di tradizione partenopea, creando un ambiente caldo e accogliente. Abat-jour di stoffa, scaffali a vista colmi di vasetti contenenti specialità in conserva, panche e sedie di legno e piatti decorati alle pareti ricreano gli interni familiari di una casa napoletana e sono delimitati dalle tipiche ringhiere di ferro battuto che ricreano piccole piazze e stanze illuminate dalla famosa scritta al neon che è il marchio di fabbrica di Pizzium. In particolare, il nuovo spazio riminese è suddiviso in quattro aree che possono accogliere fino a 82 ospiti, più un ampio dehor con altri 40 coperti.

Il sistema Pizzium è pensato per crescere assieme al territorio

La politica di Pizzium privilegia l'assunzione di personale locale, valorizzando le competenze e le tradizioni del territorio e creando opportunità di lavoro sostenibili. Pizzium è da sempre impegnata a costruire un team dedicato che rispecchi la qualità e i valori del brand, attraverso un processo di selezione attento e inclusivo, aperto a tutti coloro che desiderano far parte della famiglia Pizzium.

La pizza

La pizza di Pizzium riprende la tradizione napoletana con un impasto a lunga lievitazione ottenuto grazie a una miscela di grani con aggiunta di germe di grano. L’impasto digeribile e fragrante è la base perfetta per gli ingredienti regionali Dop e Igp utilizzati per le ricettazioni delle Pizze Regionali, proposta identificativa e differenziante del menu di Pizzium. Una pizza per ogni regione d'Italia ispirata a ricette o prodotti tipici del territorio. Per il locale di Rimini la pizza caratterizzante non poteva che essere la "Emilia-Romagna".

La Pizza "Emilia-Romagna" è una base bianca con fior di latte d’Agerola, mortadella Bologna IGP e granella di pistacchio. Come accade per tutte le pizze di Pizzium della linea Regionali, anche l’Emilia-Romagna valorizza gli ingredienti tipici del territorio quali la mortadella Bologna IGP, il più famoso insaccato della tradizione gastronomica felsinea, le cui origini storiche si perdono nei secoli.

Il sistema Pizzium

Fondata nel 2017 nel cuore di Milano, Pizzium è il frutto dell'innovativa visione di Stefano Saturnino e Giovanni Arbellini, che hanno reinventato la classica pizza napoletana, valorizzando le eccellenze della materia prima italiana. Questo marchio rappresenta un'interpretazione moderna e creativa di una delle più amate tradizioni culinarie italiane, ponendosi come un ponte tra passato e presente nel mondo della pizza.

Da Milano, la fama di Pizzium si è rapidamente diffusa, portando all'apertura di oltre 45 locali in diverse città italiane, tra cui Bologna, Torino, Roma, Genova, Verona e molte altre. Ogni ristorante Pizzium possiede una propria identità unica, ispirata dalla cultura e dai prodotti locali della regione in cui si trova, senza mai dimenticare le radici napoletane e campane del brand. Questa combinazione tra elementi locali e tradizione partenopea dona a ogni locale un'atmosfera distintiva e accogliente.

Al cuore dell'offerta di Pizzium c’è la pizza, preparata artigianalmente ogni giorno dai pizzaioli del marchio. L'impasto, realizzato con un mix esclusivo di farine, è progettato per essere leggero e digeribile, fornendo una base ideale per esaltare gli ingredienti Dop e Igp scelti per onorare le tradizioni culinarie regionali italiane. Questo impegno nella scelta degli ingredienti si traduce in una varietà di pizze che rappresentano le diverse regioni d'Italia, offrendo agli ospiti un autentico viaggio gastronomico.

Il locale è aperto dal lunedì al giovedì, dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 23:00; venerdì e domenica è aperto dalle 12:30 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 23:30.