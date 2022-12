Si arricchisce la colonna sonora della città di Riccione

Da Mariah Carey e Justin Bieber, dai Camillas a Calcutta e poi tutti i protagonisti delle festività natalizie di Riccione: Arisa, gli Extraliscio e Morgan. Il “Viaggio di Natale” che Federico Mecozzi ha donato alla città di Riccione prosegue, arricchendosi di nuove musiche e sonorità. Alle quasi due ore di brani scelti dal direttore d’orchestra e violinista riminese, che insieme a Morgan sarà protagonista del Concerto di Santo Stefano, l’amministrazione comunale ha deciso di aggiungere altre tre ore di meravigliose melodie natalizie, grandi voci del panorama internazionale e artisti che proprio a Riccione hanno mosso i primi passi. Complessivamente, a partire da domani mattina, la playlist che il Comune diffonderà in tutte le aree della città dotate di filodiffusione avrà una durata di circa cinque ore: ogni brano non sarà quindi ripetuto nella giornata per più di due ore.



I nuovi brani di Mariah Carey e Justin Bieber, da Sia e Sufjan Stevens, da Frank Sinatra a Katy Perry

Di fatto, da domani si arricchisce ulteriormente il viaggio musicale che la città sta compiendo, tra colonna sonora che fa vivere il Bosco d’inverno e grandi concerti. Nelle cinque ore di playlist, oltre alle due ore firmate da Federico Mecozzi, ci saranno i grandi classici del Natale che spopolano in tutto il mondo, interpretati da Mariah Carey e Justin Bieber, da Sia e Sufjan Stevens, da Frank Sinatra a Katy Perry. In mezzo a questi grandi della musica mondiale ci sarà… il nostro mare. Nella colonna sonora riccionese sarà infatti presente “Il mare d’inverno” di Loredana Bertè interpretato da Valentina Cenni e Stefano Bollani.

E ci saranno le voci dei protagonisti del nostro Natale: Morgan, Federico Mecozzi, Franco Battiato (che interpreta “Aria di neve”), Arisa, gli Extraliscio, le sperimentazioni classiche di Francesco Tristano e la voce calda di Ron.



Gli artisti cresciuti a Riccione: Calcutta, Cosmo e Colombre e Giorgio Poi

La playlist si arricchisce inoltre di altre canzoni che hanno come sfondo il Natale e l’inverno pescando dal mondo musicale indie e folk internazionale e dal cantautorato italiano. Un mondo cresciuto anche al Tafuzzy days (appuntamento che si svolge ogni anno al Castello degli Agolanti), che ha portato alla ribalta nazionale nomi come quelli di Calcutta, Cosmo e Colombre e Giorgio Poi.

Il “nostro mare”, infine, lo si ritroverà anche nel brano “La canzone del pane”, brano citato dal dizionario Treccani, che verrà proposta in due versioni: quella dei Camillas e quella di Calcutta insieme al Duo Bucolico.