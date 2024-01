L'idea di due imprenditori milanesi approda in città, apre un locale specializzato in cucina al vapore

L'offerta gastronomica della città di Rimini si arricchisce degli ingredienti e sapori, ma soprattutto dei "vapori" del locale Il Posticino Take Away. Nonostante il periodo storico di forte incertezza, segnata da costi di gestione sempre più elevati e concorrenza di vario genere, con l'apertura del nuovo punto vendita (3°), gli imprenditori milanesi Marina Gonnelli e Fulvio Tosi "scommettono" sulla genuinità e salubrità della cucina al vapore. Da un punto di vista nutrizionale, questa specifica tipologia di cottura risulta particolarmente vantaggiosa, in quanto non comporta significative perdite di nutrienti, mantenendo inalterato il sapore e consistenza degli alimenti. "Lievitando" i propri punti vendita, la salutare attività commerciale era infatti già presente dal 2017 nella realtà gastronomica della città di Pesaro, spingendosi successivamente nella limitrofa cittadina di Fano.

Marina e Fulvio, attraverso Il Posticino intendono "prendere per la gola" gli abitanti di Rimini tramite una variegata e gustosa selezione di pietanze (take away e delivery) dalle molteplici combinazioni di ingredienti, il cui valore stimato rigorosamente "a peso" attraverso apposite bilance, spazierà anche tra proposte vegetariane e vegane ma al tempo stesso senza trascurare coloro che presentano specifiche esigenze ed intolleranze alimentari. All'interno della proposta culinaria della "salutare" attività, troveranno spazio zuppe e vellutate, insalate, verdure al vapore, tramezzini, estratti di frutta e verdura, wrap, panini e golose sfiziosità. Il tutto, attraverso l'impiego di materie prime e di ingredienti attentamente selezionati e biologici.

"A tal proposito - confessa Fulvio - la decisione di impiegare e avvalersi di prodotti biologici risiede nella scelta "etica" e gestione da parte degli imprenditori, di alcuni punti vendita situati nella città di Milano incentrati attorno alla vendita di suddetti prodotti".

Il taglio del nastro di questa nuova avventura imprenditoriale è previsto per giovedì 1 febbraio e sorgerà in via Flaminia 38, pronto ad accogliere ed esaudire tutti coloro che vorranno concedersi una pausa “genuina” o "a portata di click" raggiungerà (attraverso apposita App) coloro che vorranno assaporare le svariate pietanze in ufficio o tra le propria mura domestiche.