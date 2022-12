Un presepe a sostegno della ricerca sulla immunoterapia

Si chiama “Presepi dal Mondo: storie di viaggi e passioni di Nadia e Pier Maria Salvadori" l’esposizione inaugurata giovedì 8 dicembre, presso il Palazzo del Turismo di Cattolica. Un'iniziativa realizzata grazie alla famiglia Salvadori e all’Associazione “Volontari e Amici dell’Istituto Oncologico Romagnolo”, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale cattolichina. Sarà visibile al pubblico sino al prossimo 8 gennaio.



“È la realizzazione di un desiderio che nasce diversi anni fa, avendo collezionato natività di provenienza dai nostri viaggi e da quelli di amici e parenti”, spiegano gli organizzatori. Il primo presepe che ha dato il via alla collezione, e che si può ammirare in mostra, ha oltre 40 anni e proviene dal Messico. Le offerte libere andranno a sostegno dei progetti di ricerca sull’immunoterapia finanziati dallo Ior presso i laboratori dell’Irst Irccs “Dino Amadori” e di Meldola.



"Ringrazio la famiglia Salvadori - ha commentato il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi - per aver messo a disposizione della nostra comunità, e degli ospiti che verranno in città per le festività natalizie, la loro collezione di presepi. Chi passerà al Palazzo del Turismo potrà ammirare delle statuine particolari, provenienti da tutto il mondo. Un'opportunità per i bambini ma anche per gli adulti, oltre al riscontro benefico. Infatti, per chi vuole, è possibile dare un contributo a sostegno dello Ior che svolge un lavoro importantissimo. L'invito che faccio, quindi, è quello di venire numerosi a vedere di persona questa bellissima mostra”.





Orari di apertura:



(dall’8/12/2022 al 19/12/2022)

giovedì e venerdì: 16-19

sabato e festivi: 10:00-12:30 e 16-19



(dal 20/12/2022 all’8/1/2023)

giorni feriali: 16-19

sabato e festivi: 10:00-12:30 e 16-19