Colombe pasquali, quali acquistare al supermercato secondo Altroconsumo

La Pasqua è alle porte e nei supermercati di Rimini, come in quelli del resto d’Italia, sono comparsi interi scaffali di colombe e uova di cioccolato. I più golosi ringraziano per questa bella visione che riempie gli occhi e aumenta la voglia di dolce. Come a Natale anche a Pasqua il dolce la fa da padrone a tavola. Ma quali sono i migliori prodotti da gustare? E quali hanno il migliore rapporto qualità-prezzo?

Puntuale come ogni anno Altroconsumo ha stilato la classifica delle migliori colombe che si possono acquistare a buon prezzo al supermercato.

Per una colomba classica da un chilo si spende da un minimo di 2,74 euro (Maina) a un massimo di quasi 17 euro (Tre Marie). Il prezzo si alza con le versioni speciali, cioè le colombe con ricette particolari o ripiene di creme: qui il prezzo minimo al chilo sfiora i 4 euro, quello massimo tocca i 24 euro.

Le colombe più convenienti al supermercato

I marchi commerciali cioè le colombe firmate dalla grande distribuzione sono quelle confezionate più convenienti. Si possono trovare ottime offerte anche tra i marchi più famosi, come Maina e Motta. Ma vediamo nel dettaglio i migliori prezzi a disposizione.

La colomba classica Baiocco è sicuramente quella più conveniente per qualità prezzo. Per un chilo di prodotto si va dai 3,95 ai 6,55 euro. Segue la colomba classica Bauli (4,95-8,09 euro) mentre al terzo posto c’è il dolce targato Carrefour (3,29-4,49 euro). Al quarto posto troviamo la colomba pasquale di Coop con una forbice che va dai 4,69 ai 5,89 euro. Arriviamo alla Favorina della Lidl a un prezzo fisso di 4,49 seguita da Galup che per 1000 grammi di prodotto i supermercati chiedono tra i 9,90 e i 12,90 euro. Passiamo alla colomba pasquale di Giovanni Cova & C (10,90-15,99 euro), poi Le Grazie (3,99 euro) e Le Tre Marie (9,90-16,99 euro).

La classifica di Altroconsumo ci conclude con la Colomba ricetta classica di Maina (2,74-4,95 euro), Melegatti (3,99-6,29 euro), Motta (3,49-6,50 euro), Paluani (5,99-9,90 euro) e Vergani (11,99-14,99 euro).

Le colombe speciali con creme più convenienti al supermercato

Per quanto riguarda le colombe speciali, Altroconsumo ha stilato una classifica sempre in base alla qualità-prezzo del prodotto. Qui troviamo in prima posizione la Colomba cuore d’oro senza canditi di Balocco che per 1000 grammi si può andare a pagare dai 3,99 ai 6,55 euro. In seconda posizione troviamo la Colomba profiteroles di Bauli (750 grammi, 8,15-9,90 euro) mentre al terzo posto c’è la Colomba tre cioccolati di Carrefour (750 grammi, 5,99 euro). Appena fuori dal podio troviamo la Colomba cioccolato e ciliegie di Coop FiorFiore (900 grammi, 5,70-7,49 euro). Seguono la Colomba con gocce di cioccolato fondente de Le Grazie (1000 grammi, 3,99 euro), la gran nocciolata di Maina (1000 grammi, 4,95-7,99 euro), la Colomba senza glutine di Motta (1000 grammi, 8,49 euro), quella classica senza glutine di NutriFree (550 grammi, 8,99-9,25 euro), la noir delle Tre Marie (800 grammi 11,90-18,90 euro) e la Colomba biologica di Vergani (750 grammi, 12,90 e 13,90 grammi).

I consigli per risparmiare

Ecco alcuni consigli di Altrocunsumo per risparmiare senza rinunciare al gusto e all’allegria della festa.

Punta sulle offerte della grande distribuzione . Spesso prodotti di marche storiche dell’industria dolciaria italiana sono offerti sottocosto. Ricorda che le colombe, come i panettoni, sono sottoposte a un disciplinare stabilito da un decreto ministeriale che prevede un livello di qualità minimo che deve valere per tutti i prodotti che si definiscono “Colomba”.

. Spesso prodotti di marche storiche dell’industria dolciaria italiana sono offerti sottocosto. Ricorda che le colombe, come i panettoni, sono sottoposte a un disciplinare stabilito da un decreto ministeriale che prevede un livello di qualità minimo che deve valere per tutti i prodotti che si definiscono “Colomba”. Controlla sia il prezzo della confezione sia quello al chilo. Colombe e uova di cioccolato, a parità di volume della confezione, possono avere pesi diversi. Se per la colomba classica, ad esempio, il formato standard è quello da un chilo, esistono anche confezioni con colombe da 750/800 grammi. Una differenza che può essere impercettibile ma che incide sul costo del prodotto. Anche per le uova vale lo stesso discorso: a parità di dimensione può cambiare lo spessore del cioccolato.

Colombe e uova di cioccolato, a parità di volume della confezione, possono avere pesi diversi. Se per la colomba classica, ad esempio, il formato standard è quello da un chilo, esistono anche confezioni con colombe da 750/800 grammi. Una differenza che può essere impercettibile ma che incide sul costo del prodotto. Anche per le uova vale lo stesso discorso: a parità di dimensione può cambiare lo spessore del cioccolato. Scegli il punto vendita giusto. lo stesso prodotto può costare anche meno della metà, soprattutto se proposto magari sottocosto per fidelizzare la clientela.

lo stesso prodotto può costare anche meno della metà, soprattutto se proposto magari sottocosto per fidelizzare la clientela. Aspetta la fine delle feste per ottenere ulteriori sconti.

Non buttare la cioccolata o la colomba avanzate. Esistono tantissime ricette per dare nuova vita alle specialità pasquali, senza sprecarle.