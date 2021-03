Radio Icaro compie quarant’anni

Radio Icaro festeggerà i suoi primi quarant’anni con una serata molto speciale dedicata a questa lunga storia nata il 18 marzo 1981. L’appuntamento sarà proprio il 18 marzo dalle ore 20.40 su Radio Icaro, Icaro TV (canale 91), Icaroplay.it e pagine social.

Una serata dove verranno ricordate le tappe fondamentali di una radio che in quattro decenni è cresciuta adattandosi ai tempi e alle esigenze locali diventando voce e immagine dei riminesi. Nel suo percorso ha incontrato prima la video produzione, poi l’informazione on line e infine la TV dando vita a Bottega Video, newsrimini.it nel 2001 e subito dopo Icaro TV.

Ma come è partito tutto questo?

Come spesso capita, tutto è nato da un gruppo di ragazzi attorno ad un fuoco. Giovanni Tonelli, oggi direttore del settimanale Il Ponte, ricorda così la nascita della radio: “Era la sera del 18 marzo del 1981 quando, davanti alla tradizionale fogheraccia, da un trasmettitore uscirono le prime note di Radio Icaro. Tutto era partito da un campeggio estivo in cui i giovani di San Lorenzo di Riccione avevano espresso idee, speranze e visioni di futuro. Il nome Icaro è nato proprio dalla personalizzazione di I care (mi importa, me ne faccio carico), lo slogan americano, adottato da don Milani per la sua scuola di Barbiana”.

Un anniversario importante che sarà celebrato con una serata molto speciale. Il 18 marzo sarà una serata speciale ma soprattutto una festa, nel segno della leggerezza e dell’ironia, condotta da Simona Mulazzani e Roberto Bonfantini, accompagnata dalla musica dal vivo di Chiara Raggi, Massimiliano Rocchetta e Tiziano Negrello. Chiude la serata il saluto del Vescovo, Monsignor Francesco Lambiasi.

Una serata per ripercorrere le tappe fondamentali di questa lunga storia, ma anche per dare uno sguardo al futuro.

Saranno, infatti, molte le novità che verranno presentate nel corso della festa come la nuova piattaforma icaroplay.it, l’app per smart tv e, di prossima pubblicazione, l’app di newsrimini.it per mobile.

Per Francesco Cavalli, CEO del Gruppo Icaro, le parole chiave su cui costruire il futuro dell’azienda sono “multimedialità come capacità di scegliere il linguaggio giusto e il canale migliore per comunicare, transmedialità intesa come partecipazione attiva dello spettatore alla costruzione del messaggio. La sfida vera, però, è fare comunicazione in una comunità di relazione aperta. Sembra quasi paradossale che tutto sia nato dalla Cooperativa che ha dato vita alla radio che nel suo nome, Comunità Aperta, porta in sé la sintesi di ciò che è stato e della visione del proprio futuro”.

