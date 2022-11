Dj Ralf non smette di stupire, con "Ritmi" un nuovo progetto visionario

La riviera romagnola non è mai tale senza il Peter Pan di Misano Adriatico e il Peter Pan non è davvero tale senza una delle sue serate che tornano sempre più attese e desiderate: venerdì 25 novembre 2022 al Peter Pan è festa grazie a Dj Ralf che presenta Ritmi.

Ralf non finisce mai di entusiasmare e stupire, come dimostra il suo progetto decisamente visionario che lo vede sul palco insieme all’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro e nel quale classica, dance ed elettronica si fondono e che ha appena dato un ampio saggio di sé al Teatro Morlacchi di Perugia.

I set di Ralf posseggono il privilegio raro dell’imprevedibilità, grazie ad una serie di incursioni in ambiti rock, techno e talvolta nelle colonne sonore dei film di Sergio Leone.