Riccione amica delle api: inaugurata la "casa" al Parco della Resistenza

Riccione è amica della api. E per il prezioso insetto erige una casa ad hoc inaugurata giovedì al Parco della Resistenza. La bee house, da un'idea di Inner Wheel Riccione-Valconca Rosa dei Malatesta su progetto dell'architetto Fabio Mariani, è un rifugio per le api solitarie e non quelle mellifere, che deporranno le proprie uova in piccole strutture ecosostenibili, formate di cartone, riciclabili.

L'idea, spiega l'associazione, nasce dalla necessità di affrontare il grave pericolo che il pianeta rischia dalla moria delle api, indispensabili per la vita del pianeta e della biodiversità. "La nostra vuole essere una installazione di sensibilizzazione sull'argomento": è posizionata all'interno di una voliera dismessa che ospiterà le strutture realizzate dall'architetto Mariani, permettendo alle api selvatiche di "creare il proprio alveare in modo sicuro e depositare le uova".

Il Comune, sottolinea l'assessore all'Ambiente Lea Ermeti, ha raccolto "molto volentieri questa iniziativa davvero speciale", anche perchè il Parco della Resistenza è "una piccola grande oasi di equilibrio naturale". Si tratta di "un progetto architettonicamente bello che fa bene alla natura", conclude. Il progetto, entra nel dettaglio l'architetto, consiste nel realizzare case per api solitarie con tubicini di cartone contenuti da strutture basate sui "cinque solidi platonici, tetraedro, cubo, ottaedro, dodecaedro, icosaedro, che facciano anche riflettere sull'idea di natura nell'epoca dell'Antropocene". I prototipi sono stati stampati direttamente dalla stampante 3D, con un filamento biodegradabile non tossico.

Da qui "anche delle case per l'anima, utilizzando il cartone a nido d'ape che i falegnami usano per fare mobili tamburati che un poco ricorda i nidi dei calabroni". (fonte Dire)