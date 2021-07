Estate in musica con Deejay on stage, tra gli artisti Madame, Mahmood, Nek e The Kolors

Dieci serate di spettacolo e contest musicale in compagnia dei grandi nomi della musica e in compagnia di Rudy Zerbi

DeeJay On Stage svela il palinsesto del lungo mese di musica a firma Radio Deejay che invaderà Riccione. Dieci serate, a partire dal 30 luglio, che vedranno salire sul grande palco di piazzale Roma i concorrenti del contest che inseguono il loro sogno e i protagonisti delle hit dell’estate italiana, un cast di artisti tra i più amati dal pubblico giovane ma non solo, in un mix che incrocia tendenze e gusti musicali trasversali per una programmazione che si rivolge a una platea molto ampia e diversificata. Anche in questa edizione la regia del palcoscenico sarà di Rudy Zerbi, seguitissimo dal pubblico di Riccione e da quello virtuale dei social (2 milioni e 100mila followers solo su Instagram), canali da cui racconta in diretta la città dall’alba (sono ormai da tempo un cult le sue stories) fino a tarda sera.

Partenza il 30 luglio per sorridere e divertirsi. Insieme sul palco saliranno Mahmood, Noemi e Carl Brave, un trio esplosivo che scalderà la piazza di Riccione fino allo spettacolo dei fuochi d’artificio su tutta la costa. Con la serata di venerdì prende il via anche il contest alla ricerca dei nuovi talenti musicali giunto ormai alla settima edizione. Si prosegue il 4 agosto con i Sottotono e Rkomi, i primi sono di nuovo protagonisti in radio con il singolo Mastroianni, re delle classifiche, un ritorno in grande stile di una delle band che ha scritto pagine importanti del rap italiano; il secondo – vero nome Mirko Martorana - è un rapper tra i più originali, che è passato dalla trap a uno stile tutto suo e il cui ultimo lavoro è un album di duetti dal titolo Taxi Driver dove tra gli altri compaiono Irama, Sfera Ebbasta e Gaia.

Il 6 agosto serata esuberante con il duo più insolito degli ultimi mesi, sicuramente il più cantato da Sanremo in poi, Colapesce e Dimartino, che con la loro musica leggerissima sono ancora protagonisti. Insieme alla coppia siciliana ci sarà Francesca Michielin che ha appena iniziato il suo tour di live dopo l’uscita di Feat, l’album in cui collabora con Fedez, Vasco Brondi, Colapesce e Mecna. Francesca è in radio anche con Cinema, la hit in cui duetta con Samuel dei Subsonica.

La sera dopo, il 7 agosto, sarà la volta di Tancredi, il cantante che si è fatto conoscere al grande pubblico conquistando la scuola di Amici 20 e il cui singolo Las Vegas, certificato Oro, vola oltre i 24 milioni di stream, The Kolors, affezionatissimi al palco di Riccione, anche loro con un singolo, Cabriolet panorama, tra i più ascoltati in radio, e Michele Bravi, di cui è da poco uscito Falene, il nuovo brano in cui duetta con l'artista multiplatino Sophie and The Giants. Martedì 10 agosto gli special guest saranno una sorpresa mentre giovedì 12 saliranno sul palco Fred de Palma e Baby K: il primo ha già conquistato con Ti raggiungerò un posto tra le canzoni più amate dell’estate e ha pubblicato un nuovo pezzo, Un altro ballo, con la cantante brasiliana Anitta; Baby K torna a Riccione forte di una hit con i Boomdabash, Mohicani, e con Pa Tì, in cui canta con lo spagnolo Omar Montes. Come da tradizione non può mancare la serata del 14 agosto che si conclude ogni anno con l’attesissimo spettacolo dei fuochi d’artificio sulla riva del mare. Protagonisti del Ferragosto riccionese sono Madame, la vera novità di Sanremo 2021, già sorprendente performer in piazzale Roma nell’estate 2019, Deddy, cantautore della scuola di Amici, e Sangiovanni, anche lui uscito dal talent di Maria De Filippi classificandosi secondo, ma primissimo in termini di popolarità.

La serata del 18 agosto avrà come special guest Takagy & Ketra, i due geniali produttori discografici autori di moltissimi dei successi che ascoltiamo ogni giorno, Giusy Ferreri, con cui hanno pubblicato il loro nuovo singolo Shimmy Shimmy a fine maggio, e Boomdabash, la band di culto di origine pugliese le cui sonorità mescolano reggae e dancehall. Il 19 agosto Franco 126, cantautore e rapper romano, tra gli artisti più particolari della scena italiana, con Vittoria Hyde, deejay e cantante a capo della band Vittoria and the Hyde Park, e nell’ultima serata, il 21 agosto, che ogni anno vede anche la finale del contest, tornerà per il passaggio di testimone Cristiano Turrini insieme ai Big Gaia e Nek: la giovane cantante dalla voce straordinaria sta spopolando con il brano Boca, mentre l’artista emiliano (10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo) è in tour con il suo Live acustico ed è accompagnato dal nuovo singolo molto pop che si intitola Un'estate normale. Durante il mese di agosto torneranno ad esibirsi sul palco, che li ha visti protagonisti nell’estate 2020, anche Raffaele Renda e Ibla, dopo un inverno trascorso nella scuola più famosa d’Italia – Amici di Maria De Filippi.

Il contest

Il talent nazionale di Radio Deejay dedicato alla ricerca di nuovi artisti ottiene ad ogni edizione sempre più riscontri e dai tantissimi iscritti da tutta Italia saranno selezionati quelli che si esibiranno sul palco di Riccione. Giunto alla settima edizione, in questi anni ha visto i suoi protagonisti farsi conoscere dal grande pubblico: se pensiamo allo scorso anno la canzone del vincitore 2020 Cristiano Turrini è stata programmata da molte radio nei mesi successivi alla vittoria, la finalista Ibla ha partecipato ad Amici ed è arrivata al serale cosi come Raffaele Renda. Il concorso in poco tempo ha fatto diventare il palco riccionese molto ambito e tra chi si è iscritto ci sono artisti che hanno già partecipato ad importanti talent.

Lo sport

Anche quest’anno piazzale Roma per un mese intero si trasformerà durante il giorno in una palestra a cielo aperto grazie a Play Deejay. A partire dalla mattina alle 6.30 fino alle 11 e nel pomeriggio dalle 17.45 alle 20.30, saranno 19 le giornate con allenamenti di ogni tipo, dallo yoga al group cycling, dal functional al pilates: 6.000 le presenze nel 2020 che si sono allenate con istruttori professionisti delle diverse discipline. Tutti i corsi sono gratuiti fino ad esaurimento posti. È quindi consigliata l’iscrizione anticipata al desk di Piazzale Roma.

Le dirette radiofoniche

Anche nell’estate 2021 Aquafàn sarà il campo base per le dirette radiofoniche di Radio Deejay. Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13, sarà come sempre Rudy Zerbi a condurre le puntate estive mentre nel pomeriggio dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20 ai microfoni della radio ci sarà Gianluca Gazzoli e il sabato e la domenica, stessa ora, Chicco Giuliani. I tre volti di Radio Deejay torneranno a raccontare live la città, gli appuntamenti e le curiosità tutti i giorni a oltre 5 milioni di persone.

Il pubblico

Per garantire la sicurezza del pubblico come per l'edizione 2020 Piazzale Roma si trasformerà in un’arena con gli ingressi controllati e contingentati, con le sedute distanziate fino ad esaurimento posti. L’ingresso alla piazza sarà consentito a partire dalle 20.45 per permettere a tutti di prendere posto in maniera ordinata e tranquilla. Per assistere agli spettacoli dovranno essere osservate le norme di sicurezza sanitaria che verranno indicate dalle autorità competenti.