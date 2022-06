Baci all'arancia, dolci dal fresco aroma estivo

I baci all’arancia sono ideali come dessert o merenda o quando si ha voglia di mangiare qualcosa di sfizioso, gustoso e fresco.

Ingredienti:

Per la crema

succo d'arancia fresco, 250 ml

preparato per budino alla vaniglia, 20 g

zucchero, 30 g

un pizzico di vanillina

burro, 150 gr

zucchero a velo, 50 gr

liquore all'arancia, 20 cl

Per l'impasto

125 gr burro

un pizzico di sale

70 gr. zucchero a velo

1 bustina di vanillina

1 uovo,

100 gr. farina

1 cucchiaio di cacao in polvere

Altri ingredienti:

80gr. marmellata

zucchero a velo

Procedimento

1. Per prima cosa prepariamo la crema. Sciogliamo il preparato per budino alla vaniglia con 5 cucchiai di succo di arancia. Versiamo il resto del succo in una casseruola con lo zucchero e la vanillina e portiamo a ebollizione. Poi aggiungiamo il preparato per il budino e portiamo a ebollizione. Lasciamo cuocere per qualche minuto, quindi togliamo dal fuoco e lasciamo raffreddare.

2. Ora prepariamo l’impasto. Sbattiamo il burro con il sale, lo zucchero a velo e la vanillina. Aggiungiamo l'uovo, poi mischiamo la farina e il cacao e aggiungiamo al burro precedentemente sbattuto. Mettiamo il composto in una sac à poche e formiamo tanti dischetti. Dopodichè mettiamo la teglia nel forno preriscaldato a 170°C per 10/12 minuti circa, il tempo di cottura dei biscotti. Attenzione a non farli bruciacchiare. Poi lasciamoli raffreddare.

3. Ora, prendiamo un setaccio e facciamo passare il budino freddo. In una ciotola, invece, sbattiamo il burro con lo zucchero a velo e il liquore. Aggiungiamo ora il budino setacciato e amalgamiamo tutto bene. Andiamo a inserire la crema ottenuta in una sac à poche con un peccuccio a forma di stella e distribuiamo la crema sul bordo dei biscotti che abbiamo cotto. Mettiamo al centro un po' di marmellata. Sopra aggiungiamo un altro biscotto e lasciamo riposare i nostri dolcetti in frigorifero per circa 1 ora. A questo punto i nostri gustosissimi baci di dama all'arancia sono pronti da servire e gustare

Fonte: Dolci Idee