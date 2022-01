Castagnole, i dolci di Carnevale dai mille gusti

Dolci di Carnevale che bontà! Chiacchiere, bugie, tagliatelle non possono certo mancare ma se avete voglia di un dolce goloso e morbido le castagnole fanno al caso vostro. Preparare in casa le Castagnole fritte è, infatti, un’abitudine molto diffusa nel periodo di Carnevale.

Ripiene con arancia, limone, vaniglia o cioccolato l'importante è che siano dei perfetti bocconcini ideali per grandi scorpacciate.

Sono un classico delle abitudini culinarie tanto che ne esistono mille e più versioni.?L’impasto tradizionale è molto semplice e prevede come ingredienti: farina, due uova, una cucchiaiata di Fumetto (liquore aromatizzato all’anice dal gusto molto secco), odore di scorza di limone e un pizzico di sale.

Ingredienti per 40 castagnole circa:

3 uova?

370 gr di farina

200 g ricotta mista?80 gr di zucchero?60 gr di burro?1 cucchiaino di lievito vanigliato?1 bustina lievito per dolci

1 fialetta aroma alla vaniglia

1 bicchierino Anice

q.b. olio per friggere semi di girasole

q.b. zucchero a velo

Preparazione:

Prendere una ciotola e metterci dentro il burro a temperatura ambiente e lasciatelo ammorbidire. Dopodichè aggiungete al burro ammorbidito lo zucchero e un uovo alla volta.

Amalgamate con cura fino ad ottenere un composto omogeneo.

Poi prendete la ricotta, lo zucchero, la vaniglia, l'Anice e amalgama bene fino ad ottenere un composto liscio, cremoso e senza grumi.

Unite un pizzico di sale e la farina setacciata, continuando a mescolare fino ad ottenere un composto uniforme. Infine aggiungete il lievito setacciato.

Ora prendete una padella e metteteci abbondante olio e fatelo scaldare. Una volta che l’olio è ben caldo prendete dall’impasto dei pezzetti di pasta, grandi come una castagna, formate delle palline e friggete le castagnole finché non saranno dorate.

Dopodichè toglietele dall’olio con un mestolo forato e mettetele su della carta assorbente da cucina, per eliminare l’olio in eccesso.?Infine cospargetele di zucchero a velo o con quello semolato secondo o vostri gusti