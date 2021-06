Ghiaccioli yogurt e mirtilli, una ricetta fresca e colorata

Fresche merende facili fa preparare, ecco come fare i ghiaccioli in casa

In estate scoppia la Ghiaccioli Mania. Colorati, freschi e idratanti i ghiaccioli fanno “rabbrividire di gusto”. I ghiaccioli sono gustose merende fredde, ipocalorici, perfetti per chi segue uno stile di vita sano e, soprattutto, per i bambini. I ghiaccioli di questa ricetta sono sani, naturali e senza coloranti artificiali né zuccheri vari.

Ecco come preparare 4 ghiaccioli in 5 minuti con la ricetta di GialloZafferano.

Ingredienti

400 g Yogurt bianco naturale

50 ml Succo di mirtillo

2 cucchiai Zucchero o miele

50 Mirtilli

Preparazione

1. La prima cosa da fare è prendere lo yogurt bianco naturale, aggiungere 2 cucchiai di zucchero o miele (senza esagerare con quest’ultimo altrimenti non si solidifica lo yogurt) e mescolare. Poi aggiungere i mirtilli freschi e amalgamare delicatamente.

2. Una volta amalgamato prendere 4 bicchieri e versare sul fondo il succo di mirtilli, quindi versare la crema di yogurt. Noterai che il succo in fondo tenderà a salire, poco importa, una volta solidificato renderà i tuoi ghiaccioli favolosi da vedere.

3.Dopodichè posiziona delle stecche di legno per ghiaccioli al centro dei bicchieri, li trovi ovunque, quindi posizionateli su un vassoio e mettili in freezer per almeno 4/6 ore.

4. Infine, tira fuori i ghiaccioli, sformali, servili e gustateli!