Hummus di ceci fatto in casa: una ricetta dal sapore mediorientale

Antipasto tipico del Medio Oriente è una crema gustosa e speziata ideale da servire come antipasto o per accompagnare un aperitivo light. Ecco come preprararlo

Dalla Romagna al Medio Oriente con una ricetta vegetariana veramente gustosa e versatile. Parliamo dell’hummus di ceci, ricetta semplice e veloce da preparare. Stuzzicante e morbido, l'hummus di ceci è ottimo come antipasto o per accompagnare le verdure crude o cotte, per farcire una piadina o per insaporire in modo diverso un secondo piatto di pollo.

La ricetta dell’hummus di ceci fatta in casa è un’ottima idea per rendere un pasto diverso dal solito.

Cosa aspettate a provarlo?

Ricetta Hummus di ceci

L’Hummus di ceci è una deliziosa crema, dal sapore molto particolare: delicato e aromatico, per la presenza dei ceci e della tahina, ma anche leggermente asprigno per l’aggiunta del succo di limone che dà il giusto equilibrio a questa ricetta. Facile da preparare è pronta da gustare in circa 25 minuti

Ingredienti per 2 persone

200 g ceci in scatola

1 cucchiaino tahina

1/2 aglio spicchio

gocce di limone q.b

2 cucchiai olio extravergine d'oliva o olio di sesamo

50g di semi di sesamo

1 ciuffo di prezzemolo

1 cucchiaino paprika dolce

Pepe e sale q.b

50 g pane da tostare

1 limone fettina

menta per decorare

Istruzioni

1. Per iniziare sbucciate lo spicchio d'aglio, dividetelo a metà per togliere l'anima interna e tritatelo molto finemente.

2. Dopodichè prendete il ciuffo di prezzemolo, sciacquatelo, asciugatelo e tritate anch'esso finemente.

3. Poi preparate la tahina (potete anche utilizzare quella in commercio se preferite): versate i semi di sesamo in una padella antiaderente, tostateli a fuoco basso per 2-3 minuti.

5. Poi trasferiteli in una ciotola e poi mescolate e pestate i semi di sesamo tostati utilizzando un mixer. Dopo qualche istante aggiungete un filo di olio di sesamo, un pizzico di sale e acqua calda continuando a mescolare.

6. Se preferite una tahina più densa potete aggiungere altro sesamo tostato, se più liquida aggiungete altro olio di semi o acqua calda.

9. Poi unite i ceci precotti, scolati dal liquido di conservazione e sciacquati sotto l’acqua corrente, continuando a mescolare e pestare.

10. Spremete il succo di mezzo limone e unite l'aglio, del prezzemolo tritato, salate e pepate nuovamente e mescolate ancora.

11. Trasferite l’hummus in ciotoline, decorate con i ceci tenuti da parte, la fettina di limone, qualche fogliolina di menta e una spolverata di paprika.

Una volta pronto l’hummus, servitelo come antipasto insieme a fragranti bruschette di pane o per una cena a tema mediorentale con pane azimo o arabo leggermente tostato in forno!