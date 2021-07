Insalata di anguria, una ricetta ricca di energia e buonumore

Gustare questo dolcissimo e fresco frutto in un insalata saporita da consumare come antipasto o contorno, magari insieme ad una freschissima frisella? Prima di storcere il naso vi invitiamo a provare la nostra insalata di anguria,

Colorata e croccante l’insalata d’anguria è un ottimo antipasto o alternativa nelle calde giornate estive per rifocillarsi e rinfrescarsi. Nutriente e sostanzioso, questo piatto estivo dà energia e regala buonumore, ideale da gustare a pranzo dopo una mattinata in spiaggia, o come antipasto quando si desidera stuzzicare l’appetito con piatti freddi e ghiotti. Rallegrate la vostra tavola delle vacanze con l’insalata di anguria e scoprite la ricetta per un'ottima insalata di anguria.

Ingredienti

1,7 kg Anguria (cocomero)

180 g Lattuga iceberg

70 g Prosciutto crudo

80 g Mandorle pelate

q.b. olive nere snocciolate

40 g Semi di zucca decorticati

30 g Olio extravergine d’oliva

20 g Aceto balsamico

q.b. Menta

q.b. Sale

q.b. Pepe nero

Preparazione

Prendi il prosciutto crudo quindi riducilo prima a listarelle e poi a cubetti poi mettilo da parte.

Prendi la lattuga iceberg, lavala bene, tagliala a metà, elimina il torsolo centrale e tagliala a listarelle sottili e mettila da parte.

Ora tosta in una padella ben calda 5 mandorle per 3 minuti circa a fuoco medio, girandole spesso. Fai lo stesso, in un'altra padella, con i semi di zucca ma per 1 minuto. Tienile da parte. Prendi le olive nere, scolale e tagliale in piccoli cerchi e poi mettile da parte.

Ora prendi l’anguria e tagliala a metà e ricava delle fette di circa 2 cm di spessore, elimina la buccia e la parte più chiara dell’anguria: otterrai circa 700 gr di polpa.

Elimina i semini e ricava da ciascuna fetta dei cubetti di 2 cm. Prendi una ciotola capiente e versa tutti gli ingredienti, tranne l’amguria, che hai preparato. Una volta fatto aggiungi sale e pepe e condisci con l’olio di oliva.

Mescola il tutto, poi unisci per ultimi i cubetti di anguria, insaporite con l’aceto balsamico e mescola ancora per amalgamare tutti i sapori. Infine profuma con le foglioline di menta fresca. La fresca insalata di anguria è pronta per essere servita e gustata subito.

Varianti

Puoi aggiungere altri ingredienti per rendere ancora più gustosa la tua insalatona con formaggi saporiti come il Pecorino o altri dal gusto più delicato come la feta o l’asiago. Anche noci e pistacchi in alternativa alle mandorle e ai semi di zucca andranno benissimo. Qualche pomodorino datterino, cetrioli e pesche sono dei possibili abbinamenti tutti da scoprire e assaporare.