Torta con fragole e panna, il dolce di primavera

È arrivata la primavera e anche in cucina cambiano le abitudini e le voglie. Se ami le fragole ecco una ricetta super veloce e soprattutto golosa: la torta panna e fragole.

Una torta facilissima da preparare: servono solo uova zucchero e farina e che cuoce in soli 10 minuti!

La base della torta è, infatti, senza burro, senza latte e senza olio, senza lievito è così soffice e leggera che non serve bagnarla ma semplicemente farcirla con tanta panna soffice e cremosa e succose fragole profumate. Del resto, quello tra fragole e panna è uno degli accostamenti più amati in cucina

Scopriamo come preparare un dolce delizioso che ha il profumo e i colori della primavera.

Ingredienti per 20 persone

Per la base della torta

4 Uova

120 g Zucchero

100 g Farina 00

Per farcire

250 ml panna da montare

250 g Fragole

50 g Zucchero a velo

3 cucchiai di succo di limone

1 cucchiaio di limoncello facoltativo

Preparazione

Inizia a preparare la base della torta, quindi dividi le uova in tuorli e albumi.

Monta gli albumi a neve ferma, poi monta i tuorli con lo zucchero, devi ottenere un composto gonfio e spumoso.

Metti gli albumi montati a neve nel composto tuorli e zucchero, qui fai molta attenzione e procedi con movimenti leggeri dall’alto verso il basso aiutandoti con un cucchiaio.

Adesso aggiungi la farina setacciata, anche qui è importante fare movimenti leggeri dall’alto verso il basso per non smontare il composto.

Versa l’impasto in uno stampo imburrato ed infarinato, ma anche foderato con carta da forno.

Livella e inforna in forno statico preriscaldato a 170° per circa 10 minuti.

Nel frattempo monta la panna (puoi usare panna vegetale al posto di quella fresca) con lo zucchero a velo. Conserva in frigo fino al suo utilizzo. Per montare la panna più velocemente ricordati di mettere per qualche minuto in freezer il recipiente e le fruste. Il freddo permetterà alla crema di latte di addensarsi in tempi ristretti. Fai attenzione a non sbattere troppo la panna perché altrimenti si trasformerà in burro.

Una volta cotta la base della torta, falla freddare e poi toglila dallo stampo.

Mentre aspetti che si raffredda la base della torta, lava le fragole e tienine da parte qualcuna intera per la decorazione. Taglia il resto a pezzi.

Fai macerare le fragole con lo zucchero e il succo di limone per qualche minuto. Se vuoi puoi aggiungere anche il limoncello.

Quando la base della torta è raffreddata, prendila e farciscila con la panna montata e poi metti sopra le fragole precedentemente tagliate in cubetti.

La nostra torta panna e fragole è pronta da gustare!

Consigli per sapori più golosi

Puoi aromatizzare la torta con aromi come vaniglia, mandorle, ma anche con limone o arancia.

Se desideri, una farcitura più golosa puoi aggiungere alla panna montata del mascarpone, ottenendo una crema più densa e corposa.

Al contrario, per una crema più leggera puoi utilizzare dello yogurt greco a basso contenuto di grassi. Ne basteranno 5 cucchiai da unire a 200 millilitri di panna fresca, montata assieme a due cucchiai di zucchero a velo.