3 sfiziose ricette con l’anguria

L’anguria vi fa subito pensare ad un break rigenerante, una pausa per rifocillarsi dalla calura estiva? Ma avete mai pensato di gustare questo dolcissimo e fresco frutto come antipasto o contorno o come pizza?

L’anguria è il frutto dell’estate. Succosa, rinfrescante e dolce si è conquistati al primo assaggio. Ma hai mai pensato di gustarla in un’insalata, o come spiedino o creare una pizza colorata con un tocco fruttato?

Ti presentiamo 3 ricette sfiziose per gustare e assaporare l’anguria diversamente dal solito: l’insalata di anguria, la pizza di anguria e gli spidini al tonno takaki e anguria.

Insalata di anguria

Prova l’insalata di anguria come piatto principale o come contorno. Sostanzioso e nutriente, questo piatto estivo è un carico di energia e di buonumore.

Ingredienti per 4 persone:

1,7 kg Cocomero (anguria)

180 g Lattuga iceberg

70 g Prosciutto crudo dolce

80 g Mandorle pelate

5 noci

40 g Semi di zucca decurtati

30 g Olio extravergine d’oliva

q.b. Menta

q.b. Sale fino

q.b. Pepe nero

20 g Aceto balsamico

Preparazione

Inizia col prendere il prosciutto crudo ed elimina con un coltello la parte grassa, quindi riducetelo prima a listarelle e poi a cubetti e tienilo da parte.

Poi prendi la lattuga iceberg, tagliala a metà, elimina il torsolo centrale e tagliala a listarelle sottili, lava sotto l’acqua corrente la lattuga tagliata e poi asciugala con un panno e tienila da parte.

Ora in una padella ben calda tosta prima le mandorle per 3 minuti circa a fuoco medio, girandole spesso. Fai lo stesso, in un'altra padella, con i semi di zucca e le noci sbucciate ma per 1 minuto. Poi tienile da parte.

Prendi l’anguria e tagliala a metà e ricava delle fette di circa 2 cm di spessore, elimina la buccia e la parte più chiara dell’anguria, in questo modo otterrai circa 700 gr di polpa.

Elimina i semini e ricava da ciascuna fetta dei cubetti di 2 cm. Tutti gli ingredienti sono pronti per comporre l’insalata di anguria versali in una ciotola capiente tranne l’anguria, quindi sala e pepa a piacere e condisci con l’olio di oliva.

Mescola, poi unisci per ultimi i cubetti di anguria, insaporisci con l’aceto balsamico e mescola ancora per amlgamare tutti i sapori. Per ultimo profuma con le foglioline di menta fresca. La tua insalata di anguria è pronta per essere servita e gustata subito.

Alternative

Gli ingredienti possono anche essere diversi, puoi sperimentare tante altre varianti con l’aggiunta di olive nere o di formaggi saporiti come il Pecorino o altri dal gusto più delicato come la feta o l’asiago. Anche pistacchi in alternativa alle mandorle e ai semi di zucca andranno benissimo. Qualche pomodorino datterino, cetrioli e pesche sono dei possibili abbinamenti tutti sa scoprire!

Pizza all’anguria

Un dolce velocissimo da realizzare, colorato e freschissimo. La pizza di anguria è un’alternativa succosa e croccante per un dessert estivo. Ecco come prepararla.

Ingredienti per 4 persone:

1 fetta Cocomero (anguria)

250 g Frutti di bosco misti

50 g Fiori eduli

q.b. Menta

q.b. Scorza di limone

per la crema

250 g Mango

250 g Formaggio fresco spalmabile

20 g Miele

Preparazione:

La prima cosa da fare è preparare la crema. Prendi un mango ben maturi e pelalo, poi ricava degli spicchi ritagliandoli intorno al nocciolo. Subito dopo riduci gli spicchi in cubetti;

mettili nel mixer e frullali fino a ottenere una polpa omogenea. In una ciotola versa il formaggio spalmabile, addolciscilo con il miele;

Mescolate per farlo amalgamare bene, poi aggiungi la polpa di mango frullata e continua a mescolare con una spatola per amalgamare la crema e ottenere un composto omogeneo.

Prendi l’anguria e mettila su un tagliere e ricava una fetta spessa un paio di centimetri quindi dividila in 8 spicchi e inizia a farcire con la crema.

Spalma accuratamente tutta la superficie quindi decora con i frutti di bosco e i fiori eduli, avendo cura di distribuirli tra una fetta e l’altra. Grattugia la scorza di lime per dare ancora più freschezza. Una volta terminata la guarnizione separa leggermente le fette tra loro e servi subito la tua pizza di anguria dolce, fresca e colorata.

Versione light

Per una versione più light puoi farcire l'anguria con yogurt greco al posto del formaggio spalmabile, anche senza aggiunta della polpa di mango e del miele!

Spiedini tonno takaki e anguria

Sei stanco dei soliti antipasti? Gli spiedini al tonno takaki e anguria sono una ricetta originale che abbina il gusto pregiato del pesce fresco alla croccante dolcezza del cocomero, al profumo dei semi di sesamo e al sapore agrodolce della salsa di soia e salsa teriyaki. Ecco la ricetta.

Per 4 spiedini

350 g Cocomero (anguria)

200 g Tonno fresco

40 g Semi di sesamo nero

40 g Semi di sesamo

q.b. Olio extravergine di oliva

q.b. Sale fino

Per la riduzione

30 g Salsa di soia

30 g Salsa teriyaki

Preparazione:

Prendi l’anguria e tagliala prima a metà e poi a fette dello spessore di circa 3 cm. Poi elimina la buccia e ricavate 8 cubotti. Fai la stessa cosa con il tonno per ottenere 8 cubi della stessa dimensione.

Infilza un cubo di anguria con uno stecco di legno per spiedini, poi aggiungi un cubo di tonno e un altro di anguria e così via. Assembla in questo modo anche gli altri 3 spiedini, alternando sempre 2 cubi di anguria e uno di tonno al centro. Ricopri gli spiedini con il mix di sesamo nero e bianco (Se preferisci puoi sostituire i semi di sesamo con i semi di papavero).

A questo punto scalda bene una padella con un filo d’olio e rosola brevemente gli spiedini a fiamma molto alta su tutti i lati, per massimo 5 minuti.

Metti da parte gli spiedini rosolati e condisci con un pizzico di sale.

Nella stessa padella versa la salsa di soia e la salsa teriyaki. Fai ridurre la salsa a fuoco dolce per pochi minuti, giusto il tempo che si addensi leggermente.

Distribuisci un cucchiaio di salsa sul piatto e adagia sopra gli spiedini. I tuoi spiedini di tonno tataki e anguria sono pronti per essere serviti e mangiati subito!