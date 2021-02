3 dolci facili e gustosi da fare per (e con) i bambini

Godersi una deliziosa merenda con i bimbi è un ottimo modo per trascorrere un pomeriggio sereno e in allegria in casa. Ecco qualche ricetta da preparare insieme

Hai un po’ di tempo da dedicare ai fornelli e vuoi trascorrere dolci momenti con i tuoi figli? Un passatempo ideale e gustoso è quello di preparare facili ricette insieme ai bambini per trascorrere un pomeriggio sereno e in allegria.

Di seguito, dunque, tre ricette da preparare per e con i vostri figli: 3 dolci semplici, ottime merende da gustare con tutta la famiglia.

3 ricette golose

Facili, buonissime, morbide e golose ecco tre ricette da preparare insieme ai propri figli:

rotolo di nutella

muffin alle mele

Merendine alle carote fatte in casa

Rotolo alla nutella

Semplicissimo da realizzare e golosissimo il classico Rotolo alla nutella è un soffice pasta biscotto. Si realizza con pochi ingredienti, farcita con la deliziosa crema di nocciole (ma potete variare anche una marmellata o confettura). Una volta tagliato a fette, otterrete delle simpatiche girelle tutte da gustare

Ingredienti

4 uova a temperatura ambiente?

110 gr di zucchero?

80 gr di farina

?50 ml di olio di semi?

50 ml di latte scremato

?1 cucchiaino di estratto di vaniglia (oppure buccia grattugiata di mezza arancia bio)

?1 cucchiaino raso di lievito per dolci

Per farcire:

200 gr circa di Nutella (o la crema spalmabile che preferite - potete optare anche per marmellate o confetture di ogni tipo)

Zucchero a velo per decorare (o cacao)

Preparazione

Per prima cosa, aprite le uova e separate i tuorli dagli albumi mettendoli in due terrine capienti. Montate prima gli albumi a neve ben ferma, man mano che li montate aggiungete anche circa la metà dello zucchero (50 gr).

Poi montate i tuorli con lo zucchero rimanente fino a ottenere una crema gonfia e chiara, aggiungete ora l'olio, il latte, la vaniglia e mescolate. Unite la farina e il lievito e mescolate ancora delicatamente. Infine, aggiungete l'albume a cucchiaiate e mescolate delicatamente con una spatola, con movimenti dal basso verso l'alto. Il composto dovrà essere soffice e gonfio, fate attenzione a non smontarlo.

Versate l'impasto su una leccarda da forno rivestita con carta forno, livellate bene la superficie con la spatola e cuocete in forno già caldo a 180° per circa 10 minuti in modalità 'ventilato' (se avete il forno statico, cuocete a 190°). Fate attenzione alla cottura.

Sfornate la pasta biscotto e capovolgetela subito, con delicatezza, su un altro foglio di carta forno. Lasciatela raffreddare e poi eliminate il primo foglio di carta forno.

Ora procedete a farcire: versate la Nutella sulla pasta biscotto e con una spatola distribuitela bene su tutta la pasta biscotto, lasciando liberi i bordi. Aiutandovi con la carta forno che avete sotto la base, arrotolate la pasta. Poi avvolgete tutto nella carta forno, facendo attenzione che la chiusura del rotolo resti verso il basso, e mettete in frigo per un paio d'ore prima di servire.?

Una volta pronto, rifilate leggermente le due estremità del rotolo, decorate con lo zucchero a velo e tagliate a fette.

Muffin alle mele?

Assolutamente da provare sono i Muffin alle mele. Dolcetti morbidissimi, profumatissimi e con tante mele, perfetti da accompagnare a tè, spremute o tisane.

Ingredienti per 6-8 muffin?

1 uovo a temperatura ambiente?

90 gr di zucchero?

170 gr di farina

?1/2 bustina di lievito vanigliato per dolci?

50 gr di burro fuso (intiepidito)?

20 ml di succo di succo di limone?la buccia grattugiata di mezzo limone biologico

?60 ml di latte parzialmente scremato a temperatura ambiente

?2 mele + 1 cucchiaio di succo di limone o limoncello

?zucchero semolato q.b. e zucchero al velo q.b.

Preparazione

Sbucciate le mele e tagliatele a spicchi sottili, poi dividete gli spicchi a metà. Irrorate con il limoncello (o con il limone), mescolate e mettetele in frigorifero.

Fondete il burro a bagnomaria e lasciatelo intiepidire. Montate l'uovo con lo zucchero fino ad ottenere una crema chiara e spumosa, aggiungete il latte, il succo e la buccia di limone e il burro fuso e continuate a mescolate, poi unite anche la farina setacciata con lievito. Otterete un composto che cade a nastro dalla spatola.

Trasferite il composto negli stampini da muffin imburrati e infarinati, oppure foderati con pirottini di carta. Riempiteli per 3/4 (non oltre) e poi distribuitevi sopra le fettine di mele, come vedete in foto. Spolverizzate con zucchero semolato.

Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 20/30 minuti. Verificate la cottura con uno stecchino che, infilato nel dolcetto dovrà uscirne asciutto.

Lasciate raffreddare i muffin su una gratella per dolci e poi decorateli con poco zucchero al velo.

Merendine alle carote ?

Semplicissima e golosa, le merendine a base di carote sono le sorelle casalinghe delle notissime “Camille”. Amatissime da grandi e piccini ecco come prepararle a casa.

Ingredienti per 10-12 merendine

3 uova a temperatura ambiente

?170 gr di zucchero?

250 gr di carote (peso pulite, già pelate)

?120 ml di olio di semi?

80 ml di succo d'arancia (1 arancia grande)?

buccia di 1 arancia non trattata (lavata, asciugata e grattugiata)?

220 gr di farina?

100 gr di farina di mandorle (o mandorle finemente tritate)?

1 bustina di lievito per dolci

Preparazione

Pulite bene le carote, tagliatele a pezzetti e poi frullatele. Aggiungete anche l'olio e il succo d'arancia e continuate a frullare, fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.

Montate le uova con lo zucchero, a lungo, fino a renderle gonfie, chiare e spumose. Unite il composto di carote e mescolate delicatamente. Ora aggiungete la buccia d'arancia grattugiata e la farina setacciata. Mescolate sempre delicatamente con la spatola o le frusta elettriche al minimo della velocità. Infine unite la farina di mandorle e il lievito.

Mescolate ancora e poi versate tutto negli stampini oliati e infarinati, riempiendoli per 3/4 (potete usare stampini per tortine, stampini in silicone a sfera oppure impronte per muffin. Il numero di merendine varierà leggermente in base alla misura dei vostri stampini).

?Cuocete in forno già caldo a 175° per 15-20 minuti. Fate attenzione alla cottura e prima di sfornare verificate infilando uno stecchino nel cuore di una tortina, che dovrà uscirne asciutto. Lasciate raffreddare, poi sformate le vostre merendine alle carote e, se lo gradite, decorate con zucchero a velo.