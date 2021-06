Freschi Smothies per rinfrescare l’estate, 7 ricette light

Veloci da preparare, poco calorici e dal sapore fresco gli smoothies sono il cibo ideale per la calda estate. Oltre ad essere buonissimi sono perfetti per perdere qualche chilo o per mantenere il peso forma.?

Ottimi per iniziare bene la giornata ma anche come sostitutivi del pranzo e rinfrescanti per sera, tante e buone ricette da gustare in qualunque momento della giornata.?

Gli smoothies, cremosi e delicati, rendono più light la dieta arricchendola di frutta e verdura e al mattino regalano tanta energia che dura fino all'ora di pranzo.

Come fare uno smoothie di frutta e verdura

Vellutati, profumati ed estremamente golosi, gli smoothies di frutta e verdura sono amati anche dai bambini, che potranno mangiare verdure in modo sfizioso e diverso dal solito. Ecco 7 ricette da provare.

Smoothie verde

È realizzato con frutta matura e verdure.

Ingredienti

2 gambi di sedano

1 pera

1 avocado

1 banana

1 mela

8 foglioline di prezzemolo

2 cetrioli

5 foglie di spinaci

1 limone a spicchi

la buccia di 1 limone

un cucchiaio di zenzero

150 ml di succo di mela

Prendete tutti gli ingredienti è metteteli in un frullatore a immersione e frullate fino a ottenere uno smoothie denso e cremoso. Semplice e veloce!

Smoothie a base di verdure

Questo è un altro smoothie molto rapido da realizzare e che accontenta tutti i gusti

Ingredienti:??

1 zucchina

150 ml di latte di soia aromatizzato alla vaniglia

2 cucchiai di yogurt di soia

8-10 foglie di menta

un quarto di radice di zenzero.

??Prendi la zucchina, lavala bene e tagliala a pezzi, dopodichè mettila nel frullatore e frullala insieme al latte di soia aromatizzato alla vaniglia e allo yogurt, poi aggiungi la menta e lo zenzero grattugiato e frulla fino a ottenere un composto morbido e cremoso.

Smoothie Estate

Ingredienti

1 Banana congelata

1 tazza di fragole

1 tazza di mirtilli

1 tazza di ciliegie

1/2 tazza di succo d'arancia

3/4 tazza di yogurt alla vaniglia

2 cucchiaini di miele

Lava, sbuccia e taglia a pezzi la frutta, senza semi e versali nel frullatore; aggiungi il succo d'arancia, lo yogurt, il miele e mixa fino ad avere una morbida crema.

Fresh Green Smoothie

Ingredienti

Avocado

Cetriolo

Spinaci

Mela

Pera

Limone

Scorza di limone

Banana congelata

Succo di mela

Prezzemolo

Zenzero

Prendi la verdura e la frutta e lavala bene, poi sbuccia quest'ultima, togli i semi e tagliala a pezzi. Usando come unità di misura una tazza grande versane due di succo di mele e mezza tazza di ogni ingrediente nel frullatore e frulla bene; devi ottenere una bevanda cremosa e vellutata.

Smoothie energetico

Ottimo per la colazione, questo smoothie è ricco di Vitamina C.?

Ingredienti

1 tazza di acqua di cocco senza zucchero aggiunto

1 tazza di mango tagliato a pezzi

1 tazza di yogurt greco

2 cucchiai di succo d'arancia concentrato e fresco

2 tazze di ghiaccio

Prendi tutti gli ingredienti e frulla in un frullatore, fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Versa nei bicchieri, decora con cannuccia e servi subito

Smoothie vaniglia, fragola e yogurt greco??

Goloso e fresco te ne innamorerai.

Ingredienti:

150 g di fragole

1 tazza di yogurt greco

1 cucchiaio di zucchero

q.b. foglie di basilico

?Prendi le fragole, lavale bene. Poi mettile nel frullatore insieme agli altri ingredienti e frulla per un paio di minuti ed ecco fatto! Il tuo smoothie è pronto da gustare.

Smoothie all’ananas

Ingredienti

Frutti rossi misti (anche surgelati)

1 Arancia

½ tazza di Ciliegie

1 Banana congelata

1 Yogurt magro

2 cucchiaini di Miele

Prendi tutti, taglia a pezzi e mettili nel frullatore, poi frulla fino a ottenere una morbida crema.

Una volta ottenuta la crema versa lo smoothie nei bicchieri, decora a piacere con la frutta, servi e gustatela!

4 consigli

Scegli gli ingredienti in base alla stagione. Per la base liquida dello smoothie, evita i succhi di frutta zuccherati, lo yogurt o il latte intero; scegli succhi appena spremuti, puri al 100%, tè, tisane, aloe vera, latte scremato, latte di mandorla o di soia, yogurt da bere senza zucchero. Se metti la frutta nel freezer, oppure aggiungi qualche cubetto di ghiaccio, lo smoothie sarà anche rinfrescante. Se lo vuoi preparare per sostituire un pasto e quindi avere più nutrimento, puoi aggiungere carboidrati complessi come l'avena o la quinoa cotta, o una proteina come semi di chia oppure un grasso come olio di cocco, frutta secca, burro di arachidi.