Oltre 200 subacquei pronti a pulire i fondali della Romagna dai rifiuti

Torna l'appuntamento che fa bene all'ambiente. Domenica 12 maggio, infatti, l’associazione “CRS” Coordinamento Romagna Sub, con 13 scuole sub a lei associate, operanti nel mondo della formazione e divulgazione della subacquea, organizza "Fondali Puliti Romagna Insieme per l'ambiente" e si sono date appuntamento, a partire dalle ore 8.30, per immergersi e recuperare dai fondali della costa della Romagna quanti più rifiuti possibile.

Subacquei e apneisti, si apprestano a compiere una missione importante per la Riviera Romagnola: rigenerare i fondali marini. Un esercito di custodi dell'Adriatico, da Misano a Ravenna, si immergerà nelle profondità marine per estirpare il veleno dei rifiuti che deturpa il loro ecosistema. Un'impresa, condotta da questi moderni paladini del mare, che armati di pinne e dedizione, si trasformeranno in spazzini delle profondità. Un gesto d'amore per il mare e le sue creature, un monito per tutti noi a rispettare questo tesoro inestimabile. Un'operazione di pulizia meticolosa e impegnativa, che richiede non solo forza fisica, ma anche abilità e conoscenza dell'ambiente marino. Un lavoro svolto con passione e rispetto per la natura, consapevoli del ruolo fondamentale che ogni singolo rifiuto rimosso gioca nel preservare la salute del mare.

Litorali e scuole sub coinvolte

Fondali Puliti si svolgerà a Ravenna al bagno “Torakiki”, a Lido di Classe all'“Oxide Beach”, a Ricccione vicino al Piazzale Marinai d'Italia zona n.48, a Misano Adriatico in Piazzale Roma, a Cattolica al Circolo Nautico di via Carducci 118. Ad aderire all'iniziativa, 13 scuole sub: Blue Team Grande Onda, LionFish Scuba Club, ASD Blue Hole Accademy Diving School , Cesena Blu, Cesena In Blu, Cesena Sub, Cormorano Sub Forì, Easy Diver - Circolo Nautico Cattolica, Identici Diving School Ravenna, Polisportiva Comunale Riccione, Sub Atlantide Forlì, Sub Delphinus - Gruppo Sportivo Ravenna.CIC Centro Immersioni Cesena.

Un'iniziativa corale

Fondali Puliti gode del patrocinio della Regione Emila Romagna, del Comune di Cattolica, del Comune di Misano, del Comune di Ravenna, del Comune di Riccione, della Lega Navale Italiana e di Marevivo. Diverse anche le collaborazioni per il suo svolgimento: Cattolica “Cooperativa bagnini Altamaree e La Regina, Misano Adriatico “Consorzio Servizi Spiaggia,Cooperativa Bagnini e Consorzio “Il Maestrale”, Riccione Cooperativa Bagnini, Ravenna Cooperativa Bagnini, Associazione Biennius, Hera SpA, Associazione Marinai di Salvataggio della provincia di Rimini, Gruppo scaut AGESCI, Associazione Internazionale Indomita.

Grazie all'impegno di subacquei e apneisti, la Riviera Romagnola potrà tornare a splendere del suo antico splendore. I fondali, liberati dal peso dei rifiuti, potranno tornare ad essere un rifugio sicuro per la fauna marina e un paradiso per gli amanti delle immersioni. Un'operazione da celebrare, un esempio da seguire per tutti noi. Impariamo ad apprezzare il mare e la sua bellezza fragile, facciamo la nostra parte per mantenerlo pulito e sano. Insieme, possiamo fare la differenza.