La filatelia, con Lady Oscar, sbarca a Rimini Comix. Poste Italiane presente con uno stand

Poste Italiane sarà presente con uno stand filatelico a Rimini Comix, la mostra mercato del fumetto in calendario dal 18 al 21 luglio a Parco Federico Fellini. Una delle più importanti manifestazioni di settore con mostre a ingresso libero, dove sarà possibile incontrare autori e doppiatori e assistere a spettacoli, proiezioni e tanto altro.

Filatelia negli ultimi anni è sempre stata vicina al mondo dei fumetti, creando una forte sinergia tra gli appassionati fumettisti e i collezionisti. Numerosi sono stati infatti i prodotti realizzati sui fumetti e cartoon, e l’ultimo è stato dedicato al leggendario e misterioso personaggio di Lady Oscar.

Pubblicato in Italia anche col titolo Le rose di Versailles, è un manga scritto e disegnato da Riyoko Ikeda, realizzato in Giappone tra il 1972 e il 1973. La serie animata è stata trasmessa per la prima volta in Italia il 1 marzo 1982.

La trama, ispirata alla vita della regina Maria Antonietta dall'arrivo in Francia fino alla sua morte. A lei si affianca il personaggio immaginario Oscar François de Jarjayes, una donna cresciuta come un soldato, che stringe una profonda amicizia con la regina, ma aderirà al popolo nei tumulti antecedenti la rivoluzione francese. Le vicende presentate seguono i fatti storici della seconda metà del XVIII secolo e vedono come protagoniste le donne che hanno vissuto nella reggia di Versailles, paragonate a rose nel titolo della serie.

I prodotti realizzati, dalla grafica accattivante e colorata, sono un folder e una cartella filatelica. Il primo contiene un erinnofilo, una cartolina affrancata con un francobollo dedicato a Napoleone emesso il 5 maggio 2021 e una busta personalizzata mentre il secondo contiene un foglietto di erinnofili.

Nello stand di Poste Italiane sarà possibile acquistare la cartolina dedicata all’evento e saranno disponibili i quattro annulli, uno per ogni giorno dell’evento. Tutti i prodotti realizzati saranno in vendita anche negli Spazio Filatelia, negli uffici postali con sportello filatelico e online su poste.it.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile sito www.poste.it/filatelia.html.