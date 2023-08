Il centro storico si trasforma nel set di una caccia al tesoro

"Chi cerca, trova". Non c'è verità più indovinata. Quale migliore occasione, dunque, per trascorrere del tempo lontani dalle "accaldate" e soleggiate spiagge, trovando un pò di sollevio e refrigerio tra i vicoli del centro storico cittadino, in una maniera però del tutto "inusuale". Infatti, nella giornata di domenica 6 agosto, il centro città è pronto a "traverstire e mascherare" i propri vicoli per ospitare al meglio "Rimini Express", una caccia al tesoro che condurrà i "giovani esploratori" che prenderanno parte alla giornata, a destreggiarsi tra indizi, indovinelli, prove (anche di coraggio) con cui cimentarsi e scontrarsi e a cui verrà fornito tutto il necessario per un pomeriggio all'insegna del divertimento e dell'allegria, senza tuttavia trascurare il traguardo, per cui è previsto un "misterioso" premio finale.