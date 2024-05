Da Rimini a Forlì per organizzare la reunion: la 5°A Metalmeccanica celebra il diploma dopo 60 anni

Dopo due anni di ricerche, gli allievi e colleghi di diploma della 5°A Metalmeccanica, dell’anno scolastico 1963-1964, si ritrovano. Dei 23 diplomati ben 19 saranno le presenze in persona, a festeggiare il 60esimo dal conseguimento del diploma. Sabato quasi tutti i ragazzi con età tipica di 80 e oltre anni, si incontreranno per festeggiare e rivivere quei magici momenti, pieni di promesse. Molti si rivedranno per la prima volta dopo 60 anni, alcuni purtroppo, verranno rappresentati dai loro cari, che hanno accolto con entusiasmo questo invito.

Erano ragazzi che provenivano dalle province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna, sparpagliati in tutta Italia e nel mondo e che ritorneranno a Forlì. Il primo adempimento ufficiale sarà il ritrovo sulla scalinata all ingresso dell'istituto alle ore 11; poi il trasferimento in un circolo per fare l’appello, il pranzo, e l’ascolto di tanti racconti e il provare tante emozioni.

"Si ascolteranno tante storie di chi, con quel solo diploma, e’ arrivato a guidare una immensa piattaforma petrolifera off-shore, di chi ha creato un’azienda, di chi ha semplicemente lavorato per rendere più grande l’azienda dov’è stato dipendente, di chi ha raggiunto il sogno di lavorare in Ferrari, di chi ha vissuto avventure come iron-man in scenari e strade e sentieri e deserti di tutto il mondo, di chi ha avuto importanti cariche pubbliche, di chi fa ancora volontariato, e così via", racconta uno degli organizzatori, Silvano Collini.