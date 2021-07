Al Grand Hotel "riapre" la Terrazza Dolce Vita, tra gli ospiti Noemi, Cracco e Simona Ventura

In tempo di social network e videocall, Rimini riscopre il piacere di una chiacchierata vis à vis (nel rispetto delle regole di distanziamento che il tempo impone) con celebri personaggi del mondo della cultura, del cinema, della politica e della gastronomia, nella suggestiva cornice del Grand Hotel caro a Federico Fellini.

Torna per il secondo anno Terrazza Dolce Vita, il ciclo di salotti en plen air ospitati nel giardino dell’albergo/monumento riminese e nati da un’idea di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Temi di attualità e argomenti più leggeri si alterneranno negli appuntamenti, tutti gratuiti (ore 18.00, accesso su prenotazione scrivendo a congressi@grandhotelrimini.com) che prenderanno il via venerdì 30 luglio, in piena Notte Rosa, per terminare il 10 agosto.

Tanti gli ospiti illustri, da Fausto Leali (protagonista del primo incontro) e Bobby Solo a Noemi e Tricarico, da Peter Gomez, Paolo Mieli, Michele Santoro con il ”fedele” Vauro, alla politica colombiana Ingrid Betancourt e all’ex ministro e ambasciatore Giulio Terzi, passando per Enrico Brizzi, Giorgio Teruzzi, Gene Gnocchi, Carlo Cracco, e la ballerina e coreografa Carolyn Smith.

Non solo: weekend di incontri dedicati al cinema, da venerdì 6 a domenica 8 agosto, con protagonisti del grande schermo di oggi e di ieri. Simona Ventura parlerà del presente e futuro del grande schermo col musicista Francesco Tricarico, (che ha firmato la colonna sonora del docufilm) e Mons. Dario Viganò, presbitero italiano ed autore di libri e articoli dedicati al rapporto tra il cinema ed il mondo cattolico. Sabato 7 agosto ospiti del giardino del Grand Hotel saranno Ricky Tognazzi e Simona Izzo, assieme alla giovane promessa Salvatore Esposito (il celebre Gennaro "Genny" Savastano nella serie tv Gomorra). Domenica 8 agosto protagonista all’ombra della splendida facciata Liberty del Grand Hotel sarà l’attrice di cinema e teatro Valeria Fabrizi.

«Siamo felici di questo nostro legame con Rimini, la Romagna ed il suo Grand Hotel -sottolineano Simona Ventura e Giovanni Terzi- e, pur essendo solo alla seconda edizione, ci sentiamo orgogliosi di essere riusciti ad impostare un calendario così prestigioso. Tutto nasce dall’amicizia, un valore che ha determinato la genesi della “Terrazza della dolce vita”; amicizia e accoglienza due elementi che rappresentano l’essenza dell’essere Emiliano Romagnolo e della città di Rimini. Per noi Rimini e la Romagna sono casa».

«Sono molto contenta -dichiara Paola Batani, titolare del gruppo Batani Select Hotels- che prosegua la collaborazione con Simona e Giovanni, amici coi i quali lo scorso anno in pieno lockdown abbiamo ideato questo fortunato format. Sono certa che il Grand Hotel di Rimini possa essere il punto di riferimento per momenti culturali di questa natura, nei quali glamour, approfondimento e divertimento sussistono. Viviamo un tempo strano, nel quale, pur nel rispetto delle regole di distanziamento, il valore dell’incontro e del dialogo sono ancora più forti».

Ogni salotto si concluderà con una degustazione di prodotti enogastronomici tipici a cura dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e dei Consorzi di Prodotti Dop e IGP dell’Emilia Romagna.

Terrazza Dolce Vita è un format promosso da Apt Servizi Emilia Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini. L’evento è realizzato con il supporto di Orogel, Pubblisole, Medronic Italia SpA, Kefa, Avenir Group, oltre che grazie al sostegno della famiglia Batani, titolare dei Select Hotels e del Grand Hotel di Rimini.



Il calendario della seconda edizione della Terra Dolce Vita

Venerdì 30 luglio, Fausto Leali; sab 31 luglio, Bobby Solo; dom 1 agosto, Carolyn Smith; lun 2 agosto, Enrico Brizzi (ore 18) e Paolo Mieli (ore 18.30); mar 3 Agosto, focus sul Covid con l’Ambasciatore Giulio Terzi, insieme al giornalista Alessandro Politi de “Le Iene” e con la partecipazione di Michele Perrino, AD di Medtronic Italia SpA (ore 18.00), successivamente incontro sui diritti umani con Ingrid Betancourt, politica colombiana, Penpa Tsering, politico tibetan (in collegamento) e Giulio Terzi (ore 18.30). Si prosegue merc 4 agosto con Peter Gomez; giov 5 agosto Giorgio Terruzzi (ore 18) e Michele Santoro, insieme al vignettista Vauro Senesi (ore 18.30). Si parla di cinema venerdì 6 agosto, con Simona Ventura, Francesco Tricarico, e Mons. Dario Viganò. Sabato 7 agosto Ricky Tognazzi e Simona Izzo, insieme a Salvatore Esposito, mentre domenica 8 agosto sarà la volta della celebre attrice cinematografica e teatrale, Valeria Fabrizi. Lunedì 9 agosto appuntamento con Gene Gnocchi e Carlo Cracco, e martedì 10 ultimo salotto con la cantante Noemi.