Il turismo riparte da uno stile di vita all'insegna del benessere

Successo per l’evento inaugurale del progetto Active Lifestyle, il format nato nel 2015 “nel laboratorio esperienziale” della Wellness Valley. Il progetto si pone come programma innovativo per far vivere ai turisti in Romagna una vacanza all'insegna del Wellness e dei corretti stili di vita, caratterizzata da movimento, alimentazione equilibrata e scoperta del territorio.

L’evento di sabato scorso, organizzato nella suggestiva cornice del Grand Hotel di Rimini, ha avuto un ottimo riscontro, offrendo l’opportunità ad oltre 100 persone di vivere una mattinata interamente dedicata al Wellness lifestyle. La giornata è iniziata con un Wellness Workout con l’utilizzo delle Technogym Ball direttamente sulla spiaggia del Grand Hotel. Giulia Poggioli, trainer specializzata di Time to move, ha guidato i partecipanti in una attività di fitness. A seguire il corso di Yoga a cura di Luca Bersani, trainer proveniente dal centro Fit- express Rimini, svolto nel parco dell'hotel che ha unito esercizio fisico e rilassamento per la mente. In rappresentanza di Technogym è intervenuta Laura Piva, responsabile della comunicazione, e per il Consorzio Visit Wellness Valley Monia Mazzi, che hanno evidenziato il valore del Wellness come opportunità per migliorare la qualità della vita, a casa, al lavoro e anche in vacanza. Flavio di Gregorio, medico ricercatore del Policlinico Gemelli, ha tenuto una breve conferenza dal titolo “C’era una volta la dieta mediterranea.

Il format Active Lifestyle è promosso dal Consorzio turistico Wellness Valley in collaborazione con Technogym e Time to move Group.