Le atmosfere bavaresi nel cuore del centro storico riminese, aperto il nuovo locale

Una nuova birreria ristorante che porta l’essenza della Baviera sulla costa adriatica. Ha aperto i battenti Löwengrube, di fronte a Porta Galliana in Via Bastioni Settentrionali.

Qui, l’ospitalità tedesca incontra la vitalità romagnola, offrendo un’esperienza unica dove ogni visita si trasforma in un viaggio culinario ed emozionale.

Una cucina per tutti

Löwengrube si distingue per la sua offerta culinaria estremamente varia, capace di soddisfare anche i palati più esigenti. Dallo stinco di maiale alla bavarese ai brezel salati, ogni piatto è un omaggio alla ricca tradizione culinaria della Germania. Inoltre, andando incontro alle esigenze di tutti gli ospiti, il locale ha un completo menu senza glutine, così da accogliere anche chi segue diete specifiche senza rinunciare al gusto e alla varietà.

Spazio Kinder: dove i piccoli sogni crescono

Pensando alle famiglie, il locale ha creato un’area Kinder dedicata ai piccoli ospiti, arredata secondo i principi Montessori per stimolare la loro creatività e indipendenza in un ambiente sicuro e divertente. Mentre i genitori si godono l’ospitalità Löwengrube, i bambini possono giocare e esplorare in uno spazio pensato appositamente per loro.

Le emozioni dello sport

Per gli appassionati di sport, Löwengrube offre la possibilità di vivere le partite più emozionanti come se foste allo stadio, grazie ai nostri maxi schermi. Sarà così possibile tifare la propria squadra del cuore in compagnia di una buona birra e di ottimo cibo, immersi in un’atmosfera elettrizzante.

Biergarten: un’oasi di gusto all’aperto

L’ampio biergarten esterno di 1200 mq è il luogo perfetto per assaporare la libertà e la bellezza delle giornate e delle serate riminesi. Circondati dalla natura e dall’aria fresca, i clienti potranno godersi la selezione di birre bavaresi di Löwengrube e i piatti tipici, celebrando la vita all’aria aperta come solo in Baviera sanno fare. Con una capacità di ospitare fino a 700 persone, il biergarten è ideale per eventi, feste e serate conviviali.