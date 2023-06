Dopo avere incantato l'Italia con i propri video, il duo musicale romagnolo "Violet" è pronto a conquistare nell'estate la Penisola

Le sonorità della talentuosa cantante Rossella Cappadone e l'abilità musicale di Marcello Sutera porteranno la Romagna in tutta Italia. Sono già 1.000.000 le visualizzazioni complessive collezionate per i video pubblicati attraverso i canali social della coppia artistica "Violet", a cui si sommano i consensi ricevuti da artisti quali Kurt Elling, Raf, Paola Iezzi, Sergio Mendez, Eros Ramazzotti, Mario Biondi, Marcello Cirillo, soltanto per citarne alcuni.

Accompagnati dalla propria straordinaria melodia, nell'estate gli artisti romagnoli si apprestano ad intraprendere un viaggio musicale attraverso l'Italia e i palcoscenici di 25 città.

A tal proposito, l'avventura "nazionale" di Violet inizierà proprio nella splendida cornice della Riviera Romagnola, nello specifico nella città di Cervia, a cui seguirà Riccione, La Spezia, Genova, Milano, Rimini, Roma e Napoli.



La voce incantevole di Rossella (vincitrice del premio "Raducanu" in Romania e cantante ufficiale della Fifa World Cup 2022 a Doha, Qatar) e il talento straordinario di Marcello Sutera (bassista produttore con all’attivo numerose collaborazioni internazionali come Dennis Chambers, Cesare Cremonini, Fred Wesley, Tullio De Piscopo), si fonderanno insieme creando così un'atmosfera unica.

ll tour musicale di Violet, evento focale per gli estimatori di musica di qualità, porterà sui palcoscenici delle città italiane in cui approderà passione ed energia, originando così un incantesimo musicale senza precedenti.