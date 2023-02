Bellaria, annunciata a Sanremo l'edizione di "Rumore Bim Festival 2023"

Dal 25 settembre al 1 ottobre 2023 tornano a Bellaria Igea Marina le fasi finali del contest dedicato a Raffaella Carrà, “Rumore BIM Festival 2023” giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Il lancio è stato annunciato in Conferenza stampa, giovedì 9 febbraio direttamente da Sanremo presso il “Rumore Bim Festival Village” alla presenza del Patron Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni, il direttore artistico Roberto Vecchi, Brunoangelo Galli vicesindaco di Bellaria Igea Marina, Paolo Borghesi presidente Fondazione Verdeblu di Bellaria Igea Marina, Bedy Moratti madrina Rumore Bim Festival, Michele Monina e Enzo Paolo Turchi.



La nuova edizione del Festival, tra le novità per il 2023 annovera Michele Monina come direttore creativo ed una nuova collaborazione con il “Monina Privè” attraverso interviste e video ai protagonisti della musica italiana; il format diventerà poi uno spettacolo teatrale intitolato “A far rumore comincia tu”.



«Una bellissima giornata, dentro la quale non nego una grande emozione.» Chiosa Brunoangelo Galli Vicesindaco e Assessore al Turismo di Bellaria Igea Marina - «Parlare di fronte ad una platea di alto calibro ed in un contesto del genere, assicuro non è una cosa banale! Oltre ai grandi professionisti che hanno arricchito la conferenza, davvero graditi gli onori di casa di Alessandro Il Grande Presidente del Consiglio Comunale di Sanremo: un bellissimo gesto che va oltre alla cortesia istituzionale. Siamo davvero fieri di quello che si sta costruendo, visto che stiamo parlando di un percorso, di un contenitore, un vero e proprio investimento per il nostro territorio che ha l'obiettivo di durare nel tempo e dare sempre più lustro e visibilità a Bellaria Igea Marina.»



Conclude il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi - «Presentare un evento legato alla canzone come “Rumore Bim Festival” nella città deputata ad essere la massima espressione della musica italiana durante la sua apoteosi, ovvero il Festival della Canzone Italiana, credo sia stata la cosa migliore vista la grande attenzione ricevuta dai media. Erano presenti a Sanremo 200 ragazzi usciti dalla prima finale di “Rumore Bim Festival”, oltre alla stampa nazionale ed ospiti importanti come Enzo Paolo Turchi, Michele Monina, Beppe Vessicchio, Bedy Moratti e tanti altri ospiti del panorama nazionale legato alla musica. Previsione per il prossimo anno è quella di portare almeno 1000 ragazzi alla settimana delle fasi finali e quindi anche un grande indotto turistico per la città di Bellaria Igea Marina, stimato sulle 10000 presenze, considerando le sei giornate di permanenza con i ragazzi ed i loro famigliari, senza dimenticare ovviamente

il grande ritorno mediatico.»



In palio alla finalissima nazionale di “Rumore Bim Festival” sono previsti prestigiosi premi: produzioni discografiche, videoclip, borse di studio oltre a selezioni per casting di talent show e partecipazioni a musical e docufilm e tutto ciò che può regalare soddisfazione agli amanti della musica.