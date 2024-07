Quasi 250 chili di pesce offerto ai turisti, quando la rustida mette tutti d'accordo

Centinaia di persone, cittadini e turisti, hanno preso parte alla “Grande Rustida” di ieri sera in piazza Primo Maggio. “Un record di presenze per un evento tradizionale che, da oltre 60 anni, racconta la storia del nostro territorio attraverso i suoi sapori e prodotti più tipici come il pesce azzurro dell’Adriatico e il vino dei nostri vitigni – spiegano la Sindaca Franca Foronchi e il Vice e Assessore al turismo Alessandro Belluzzi – Una manifestazione che arricchisce ulteriormente l’offerta turistica di Cattolica. È stato un momento conviviale davvero molto bello. Ma è soprattutto un evento che mette in rete un intero territorio, dalla costa all’entroterra. Un’unità che trova la sua sintesi nel progetto La Valle delle Vacanze a cui abbiamo dedicato uno spazio ad hoc con un gazebo informativo allestito in piazza Primo Maggio. Ma a suggellare questa condivisione è stata anche la presenza alla Rustida degli amministratori di San Giovanni in Marignano, il Vice sindaco Nicola Gabellini, l’Assessore Francesca Pieraccini e il consigliere comunale Lorenzo Bartolini”.

Non solo: La Grande Rustida – continuano Sindaca Foronchi e Vice sindaco Belluzzi - "è un evento che mette in evidenza anche un’altra caratteristica identitaria della nostra città e di tutta la Romagna: l’instancabile impegno dei nostri operatori economici, bagnini in primis che, dopo una giornata di lavoro nei proprio stabilimenti, sono arrivati in piazza Primo Maggio per cucinare il pesce sulle graticole e anche per servirlo alle tantissime persone presenti. Questo è lo spirito, la rinomata ospitalità e accoglienza dei cattolichini e di tutto il nostro territorio. Vi aspettiamo alla prossima edizione!”.

Sono stati quasi 250 i chili di pesce (offerto dai bagnini di Cattolica) cotto e gustato dai partecipanti al grande banchetto a cielo aperto della Regina, annaffiato da circa 250 litri di vino.