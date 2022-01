Saldi invernali 2022, quando partono a Rimini e i consigli per l’acquisto intelligente e sicuro

Dopo aver brindato al nuovo anno ecco che il primo appuntamento del 2022 sono i saldi invernali.

In Emilia Romagna partiranno ufficialmente il 5 gennaio, le prime regioni a partire il 2 gennaio, invece, saranno Sicilia e Basilicata. Sarà una partenza all’ombra di Omicron che sta creando un rallentamento generato dalla nuova ondata di contagi.

Ma nonostante questo, secondo Confesercenti, 4 italiani su dieci (il 39%) hanno già programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 150 euro a persona.

Anche se, osserva Confesercenti, si tratta di numeri ancora lontani da quelli della pre-crisi: in occasione dei saldi invernali del gennaio 2020, si diceva interessato all’evento 48% degli italiani. Poi non bisogna sottovalutare la concorrenza ai saldi da parte di promozioni prenatalizie e natalizie cui sono stati sottoposti i consumatori, a partire proprio da un Black Friday particolarmente ‘ravvicinato’, a meno di un mese dal Natale. Si rafforza invece la tendenza all’acquisto di impulso: cresce rispetto al 2020 dal 41 al 46% la quota di consumatori che deciderà se acquistare prodotti in saldo sul momento, in base alle offerte.

Dove si compra

Nonostante la crescente concorrenza del web, i saldi rimangono un evento legato ai negozi fisici: il 31% degli acquisti dei saldi avverrà in una grande catena o nei negozi brandizzati, seguiti da vicino dai negozi indipendenti, cui si rivolgeranno il 26% dei clienti. Il 22% sceglierà infine un outlet, mentre il 23%, invece, cercherà l'affare scontato sul web, oltre il 5% in più dello scorso anno e l'8% rispetto al periodo pre-pandemico.

Cosa si compra

In cima ai desideri degli italiani ci sono le scarpe con una spesa pari o superiore al 47% della spesa. Seguono prodotti di maglieria (45%), capispalla (27%), capi di camiceria (26%), magliette e intimo (entrambi al 22%). Ma c'è anche un 15% in cerca di borse ed un 12% di altri accessori.

I consigli per uno shopping intelligente

La stagione dei saldi è il periodo più atteso e amato dagli amanti dello shopping, ma spesso il prezzo ridotto sul cartellino porta ad acquisti d’impulso. Per evitare di trovarvi a fine stagione con il portafogli vuoto e abiti e accessori chiusi nell’armadio perché non indosserete mai ecco alcuni consigli per fare acquisti consapevoli

Controlla ciò che hai già : prima di fare shopping controlla cosa già possiedi così da evitare doppioni, vestiti simili o difficilmente abbinabili a ciò che s’indossa abitualmente.

: prima di fare shopping controlla cosa già possiedi così da evitare doppioni, vestiti simili o difficilmente abbinabili a ciò che s’indossa abitualmente. Segui le tendenze : sarebbe utile sapere quali sono i trend della prossima stagionemper evitare di comprare capi già visti nelle stagioni precedenti (eccetto i capi basic come cappotti e camicie unica tinta, quelli non vanno mai fuori stagione!). I saldi, infatti, potrebbero essere una buona occasione per osare e comprare un prodotto che magari non si acquisterebbe a prezzo intero. Meglio evitare abiti e accessori di tendenze passeggere e preferire abiti pass-par-tout durevoli e riutilizzabili nel tempo.

: sarebbe utile sapere quali sono i trend della prossima stagionemper evitare di comprare capi già visti nelle stagioni precedenti (eccetto i capi basic come cappotti e camicie unica tinta, quelli non vanno mai fuori stagione!). I saldi, infatti, potrebbero essere una buona occasione per osare e comprare un prodotto che magari non si acquisterebbe a prezzo intero. Meglio evitare abiti e accessori di tendenze passeggere e preferire abiti pass-par-tout durevoli e riutilizzabili nel tempo. Monitora gli e-commerce: prima di acquistare un prodotto, confronta prezzo e disponibilità anche su altri siti. Utilizza i filtri di ricerca anche per trovare capi simili ma perfetti per le tue esigenze.

prima di acquistare un prodotto, confronta prezzo e disponibilità anche su altri siti. Utilizza i filtri di ricerca anche per trovare capi simili ma perfetti per le tue esigenze. Verifica la possibilità di reso: è molto importante verificare la possibilità di fare un cambio del prodotto se non si è soddisfatti per evitare di accumulare abiti non utilizzabili.

I principi base dell'acquisto sicuro

Federmoda Italia e Confcommercio hanno ricordano alcuni principi di base per il giusto acquisto: ecco una guida, utile anche in questo periodo di pandemia