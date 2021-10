Parla anche riminese il Salone del libro di Torino

Dal 14 al 18 ottobre 2021 il Lingotto Fiere Torino ospiterà Il Salnone del libro, la più grande libreria italiana del mondo, un prestigioso festival culturale e punto di riferimento internazionale per gli operatori professionali del libro e un importante progetto educational dedicato alla promozione del libro e della lettura presso i giovani lettori.

La giusta occasione per annunciare il grande ritorno del marchio riminese NdA Press al Salone. Dopo lo stop del 2015, dovuto alla fine dell’esperienza distributiva NdA, la casa editrice riminese che prende il nome proprio dal distributore, riprende il suo discorso con una nuova collana che ne caratterizzerà la produzione per gli anni a venire: La Biblioteca del pensiero Rivoluzionario, grandi classici del ‘900 in nuove edizioni o curatele speciali, per ripercorre insieme ai grandi uomini e alle grandi donne della Storia, il pensiero ribelle che sta alla base della critica, mai sopita, alla società capitalista. I primi titoli della collana, che saranno presentati in fiera in anteprima e subito dopo saranno in libreria, sono le antologie degli scritti di: Mao Tse-tung, Errico Malatesta, Antonio Gramsci, Ulrike Mehinof e Joyce Lussu.

Mentre Interno4 edizioni, nata nel 2017 dall'esperienza di NdA Press. porterà in fiera, tra le altre cose, il suo ultimo libro "Le donne del Folk" di Chiara Ferrari che in questi giorni ha raccolto diffusi e trasversali elogi della stampa specializzata: Le donne del folk.

Cantare gli ultimi. Dalle battaglie di ieri a quelle di oggi. Da Almeda Riddle e Joan Baez a Michelle Shocked da Miriam Makeba e Juliette Gréco a Teresa De Sio e Ginevra Di Marco. Il libro presenta e racconta quarantasei cantautrici e interpreti, lungo un viaggio per quattordici nazioni tra Nordamerica, Sudamerica, Africa, Medio Oriente, Europa. Le illustrazioni che accompagnano il testo, fanno di questo lavoro lo strumento indispensabile per approcciarsi all’universo femminile musicale del folk mondiale. La rassegna stampa aggiornata del libro è consultabile sulla pagina facebook della casa editrice.



Sarà presente allo stand in fiera, unitamente all’uscita in libreria giovedì 14 ottobre, il libro Virus il punk è rumore edito da Goodfellas edizioni e curato da Giacomo Spazio e Marco Teatro. 540 pagine fuori formato, in cui la storia del più importante centro sociale punk anarchico d’Europa viene ripercorsa, attraverso tutti i suoi volantini, manifesti, documenti. Il libro ancor prima di uscire è già in testa alle classifiche di vendita per settore, richiestissimo dagli amanti del genere e con un’importante e ricca rassegna stampa in arrivo.

Allo stand Oval, insieme ai tre marchi editoriali, il cui filo conduttore è la direzione editoriale a cura di Massimo Roccaforte, sarà presente l’editore milanese Pagina Uno che con Massimo Roccaforte condivide da anni i percorsi di promozione e distribuzione editoriale.

Solo in fiera, amici e lettori, saranno omaggiati del quaderno a tiratura limitata che riproduce in copertina il disegno Cavalieri della cultura che nel 2012 l’artista Tuono Pettinato dedicò al progetto Interno4.