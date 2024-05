Un "Salotto del vino" per gli appassionati di Riesling, tornano le serate attorno al tavolo imperiale

Chef Luca Racis e Simona Saragoni, giovani e intraprendenti proprietari de Il Gatto sull’Albicocco, riaprono il loro esclusivo Salotto del Vino.

Ancora una volta sono pronti a sorprendere quanti siederanno, venerdì, venerdì 24 maggio, attorno a un magnifico tavolo imperiale per scoprire, quali protagonisti della serata, cinque etichette tutte dedicate al Riesling. Accanto ai 10 cultori della buona cucina e del buon bere, nelle vesti di “Cicerone di Bacco”, torna Riccardo Agostini, già Patron dell’Enoteca del Teatro di Rimini e oggi direttore commerciale di Flaminia Bevande.

“In quest’occasione - dice Chef Racis - proponiamo cinque Riesling (ma lo saranno tutti sul serio?) che provengono dalla cantina biodinamica di Giuliano Micheletti, in Trentino (Metodo classico fuori schema del 2019); dall’azienda tedesca Scholtes (produzione del 2022); dalla tenuta di Peter Zemmer (Alto Adige, 2023) e, infine, dalla Weingut Sepp Moser (Austria). Un appuntamento dal tocco davvero internazionale - compreso l’intruso portato in tavola rigorosamente anonimo - al quale abbineremo un Coniglio al luppolo e misticanza. Il menù degustazione prevede - sotto l’occhio sempre vigile di Simona Saragoni di Noi di Sala - un Benvenuto della cucina, Gamberi rosa in temperatura, Linguina Mancini alle vongole e gelato d’erbe spontanee, Coniglio al luppolo e misticanza e per chiudere in bellezza Crostata alle albicocche, gelato burro e salvia”.

“La formula de #ilsalottodelvino - aggiunge Chef Racis - sta riscuotendo buon successo e particolare interesse non soltanto nei cultori. Abbiamo, infatti, l’opportunità di avvicinare a specifiche produzioni italiane e straniere anche il pubblico dei neofiti; coloro che interessati a conoscere meglio il mondo del vino desiderano mettersi alla prova in prima persona. Lo definirei un format capace di suscitare emozione in chiunque voglia saperne di più, giocando sui tempi del servizio e sull’elemento sorpresa che non può e non deve mai mancare”. Il costo a persona di questo appuntamento con #ilsalottodelvino è di 80 euro.

Prenotazione obbligatoria chiamando lo 0541.336641 - WA 333.4755915.