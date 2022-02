San Faustino, origini e leggende del giorno dei single

Dopo San Valentino, festa degli innamorati, arriva San Faustino, festa dei single. Se, quindi, il 14 febbraio viene considerato da tutti il giorno degli innamorati, il 15 è, invece, dedicato ai single ovvero tutti coloro che, al momento, non sono impegnati in alcuna relazione.

Ma chi era San Faustino? E perché il suo nome è stato associato alla festa dei single?

Storia

Iniziamo col dire che il 15 febbraio il calendario riporta i santi Faustino e Giovita. I due erano fratelli oltre che giovani nobili bresciani vissuti nel II secolo d.C., che intrapresero la carriera militare e divennero cavalieri. In seguito si convertirono al cristianesimo poi vennero arrestati e condannati a morte. Furono uccisi il 15 febbraio di un anno compreso tra il 120 ed il 134 d.C. perchè si rifiutarono di compiere dei sacrifici in onore degli dei. I due divennero i santi patroni di Brescia nel 1438, dopo essere apparsi sulle mura del comune assediato per respingere le cannonate dei nemici a mani nude.

Cosa c'entrano i single?

Diventare patrono dei single è stato probabilmente più una coincidenza dovuta alla sua posizione sul calendario che a qualche vicenda della sua vita o miracolo a lui attribuito che possa avere attinenza al fatto che lui sia diventato patrono dei single. La cosa più probabile è quindi che lo sia diventato perché il 15 febbraio viene dopo San Valentino che si festeggia il giorno precedente.

Anche se alcune leggende popolari associano il nome di San Faustino alla festa dei single perché si narra che durante la sua vita, si impegnò con ardore ad aiutare alcune donne a trovare marito. Altri, invece, sostengono che il nome Faustino, dal latino faustus, "favorevole, propizio", porterebbe fortuna, in particolare a coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella, ma non c’è nulla di accertato in questo. Il nome però sarebbe piaciuto di più rispetto a quello di Giovita per i single visto che fa rima con Valentino.