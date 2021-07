È di Santarcagelo il campione regionale dello street food 2022 per il Gambero Rosso

Focacce, tigelle, piadine e panini le specialità dello street food che conquista tutti i palati: ecco il meglio da assaggiare in regione per la nuova guida del Gambero Rosso

È Via Saffi 32 il re dello Street food 2022 dell’Emilia Romagna. Il locale di Santarcangelo di Romagna conquista un posto nella rosa dei 20 fuoriclasse, uno per regione, segnalati dalla nuova guida del Gambero Rosso. I 20 locali sono gli imperdibili tra gli oltre seicento segnalati dalla nuova Street Food 2022. Focacce, tigelle, piadine e panini, queste le specialità dello street food che conquista tutti i palati. Il cibo di strada buono da impazzire, facile da mangiare ovunque, economico e veloce. A ritirare il Premio al Maxxi di Roma sono stati Cristina Maggioli, titolare della Bottega insieme alla famiglia, Andrea Marconi, mastro pasticcere e Silvia Giacomini, apprendista pasticcera di “Via Saffi 32”.

“Siamo onorati e orgogliosi di aver ritirato questo importante premio – ha detto Cristina Maggioli – Essere inseriti nella Guida era già una bella notizia ma ricevere anche il premio come campione per la nostra regione è stato un piacevole e inaspettato riconoscimento, soprattutto per una realtà giovane come la nostra che ha aperto i battenti durante la pandemia, quando tutti stavano chiudendo. Nato dall’idea di mio padre Manlio Maggioli, Via Saffi 32 è uno spazio che dopo una ristrutturazione meravigliosa è diventato un contenitore bellissimo dove ha trovato casa Andrea Marconi, pasticcere storico de “La Sangiovesa” che affiancato da Silvia Giacomini ha dato vita ad un luogo unico nel suo genere.

Il premio è un riconoscimento per il lavoro fatto in tutti questi anni, un lavoro partito 30 anni fa con “La Sangiovesa”, proseguito con la “Tenuta Saiano” che ha aggiunto grande valore alle produzioni del territorio ed infine è arrivato “Via Saffi 32” e siamo “scesi in strada” diventando campioni di street food”.

“Il successo di “Via Saffi” nasce da un luogo con due anime e diverse funzioni: una bottega dove si possono acquistare tutti i prodotti di Tenuta Saiano come vini, vermouth, salumi, olio, miele, ma soprattutto la sua forza è stata la produzione e vendita di focacce a 90 ore di lievitazione e tigelle con farina biologica dei grani antichi della Valmarecchia farcite con i salumi di Tenuta Saiano e le verdure di stagione e il nostro Bignè di Santarcangelo. Il Premio, infatti ci è stato conferito proprio per le tigelle, le focacce e il Bignè”. - ha concluso Cristina Maggioli.

La guida Street Food

Nelle pagine della guida si trovano circa 600 indirizzi che setacciano, regione per regione, le mille golosità d’Italia (con i riflettori puntati sulle esperienze più riuscite, individuate dal premio ai Campioni Regionali tra cui troviamo Via Saffi 32 di Santarcangelo di Romagna). Come tutti gli anni, alcune delle ricette più interessanti vengono raccontano in box tematici con indicazioni su dove gustarle al meglio: dai tortelli alla lastra ai panzerotti, dalla pizza con la mortadella alle panadas sarde. Quest’edizione della guida presenta anche molte novità interessanti: nuovi format, locali “etnici” di ottimo livello e grandi cuochi sempre più coinvolti nel settore.