Albero caduto, un cittadino: "Avevo segnalato la situazione di pericolo 7 mesi fa"

Scrive Nico: "A giugno 2021 segnalavo all'URP la presenza di un albero non più vitale, completamente secco nonostante la stagione, chiedendone la rimozione ed eventuale sostituzione. Anthea rispondeva che non era possibile procedere alla sostituzione in quanto non prevista nel piano verde pubblico 2021, sorvolando sullo stato della pianta. Ieri l'albero è caduto e, nonostante si trovasse su un marciapiede, senza conseguenze per persone o cose. Ciò unicamente grazie alla buona sorte e non di certo alla diligenza di chi dovrebbe risolvere questi problemi"