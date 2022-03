"Alla stazione di Rimini Fiera occorrono interventi di manutenzione alla rete e maggiore decoro"

Recita la segnalazione:

Ormai non le conto più quante volte faccio questa segnalazione. Tutte le volte che gli operai delle Ferrovie dello Stato effettuano delle migliorie lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini a ridosso della fermata Rimini Fiera noto sempre dei buchi strani lungo la rete che separa la strada di passaggio ai binari del treno. La foto mostra la rete rotta e spezzata proprio vicino a un cancello chiuso con un lucchetto: forse sarebbe meglio dare agli operai per la manutenzione ferroviaria le chiavi per aprire il cancello. Lungo quella rete si possono notare altri buchi rattoppati alla meglio, con rete arancione di plastica che di solito si utilizza in caso di lavori momentanei per poi risistemare ma a distanza di mesi, se non anni, i buchi "rattoppati" esistono ancora. Oltre alla rete rotta e chiusa male in alcuni punti, mesi fa si sono trovati sulla strada escrementi umani e la vegetazione che è lungo la linea ferroviaria che sporge sulla strada soprattutto nei mesi estivi non sempre viene potata e tenuta in modo consono al senso del decoro. E' una linea importante dato che c'è la fermata della Fiera di Rimini e i treni corrono anche velocemente, spero che la mia segnalazione trovi riscontro e si possa sistemare la rete ma non con plastica provvisoria, si possano potare gli alberi in modo dignitoso. Se ancora non è chiaro il luogo che sto descrivendo è il tratto ferroviario che lo si può vedere procedendo lungo la strada che costeggia la Via Emilia sotto al cavalcavia colorato dove sono stati messi i dissuasori. Chiudete tutti i buchi in modo definitivo, pulite i rami: fatelo presto perchè è pericoloso.