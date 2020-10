Ancora atti di vandalismo a Bellariva: danneggiate otto auto. "Presenteremo un esposto"

"Nella notte tra venerdì e sabato, in via Tommaso Campanella a Bellariva, è stato compiuto l'ennesimo atto di vandalismo sulle auto parcheggiate. Al risveglio, gli abitanti della zona hanno riscontrato i danni su 8 veicoli. Tutte le auto danneggiate presentavano i vetri andati in mille pezzi con il contenuto presente nei veicoli sparso sui sedili. I danni ammontano a diverse centinaia di euro. Il raid replica quello fatto solamente 4 giorni prima nella medesima con altri veicoli che hanno registrato i medesimi danni. Chiamata la pattuglia della polizia per i rilievi del caso, diversi danneggiati hanno già presentato denuncia contro ignoti. Poiché nella zona sono ormai frequenti atti del genere, gli abitanti presenteranno un esposto al Comune, al Comandante dei Carabinieri, alla Procura chiedendo interventi volti ad un maggior controllo del territorio in particolare nelle ore notturne. In allegato alcune foto dei veicoli danneggiati".

Enrico Ceppari