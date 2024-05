"All'asilo Belvedere enormi buche nel giardino, fate qualcosa perché i bimbi si possono fare male"

La redazione riceve la seguente segnalazione da parte di una lettrice e pubblica:

"Buongiorno, sono una mamma di un bimbo che è al primo anno del asilo comunale Belvedere di Riccione, a mio dispiacere ho costatato che il giardino della scuola non è assolutamente in sicurezza, ci sono buche enormi e profonde sparse per tutto il giardino. A noi genitori ci è anche stato detto che i buchi fanno parte dell' insegnamento per adattarsi ad ogni situazione, inoltre parlando anche con genitori dei bambini più grandi, ho scoperto che sono tre anni che si fanno petizioni al comune, e addirittura hanno anche un assessore del ambiente, ma tutti gli sforzi sono stati vani e i bambini si fanno male anche con fratture alle ossa, compresi anche dei genitori che mi hanno confessato

di essersi infortunati. Il comune ha chiuso solo le buche dove sono avvenuti gli infortuni, io sinceramente non riesco ad essere tranquilla e non accetto nemmeno la consapevolezza di portare mio figlio all'asilo con l'ansia di andarlo a prendere con fratture. Siamo veramente disperati, per favore aiutateci. Confido nella vostra competenza nella risoluzione del problema".

Lettera firmata