Bene confiscato alla mafia a Bellaria, la proprietà alla Cgil: "Il provvedimento di sequestro era illegittimo"

In merito all’articolo “Bene Confiscato alla Mafia a Bellaria, la Cgil: andare avanti con il riutilizzo sociale”, la redazione riceve la seguente lettera da parte dell’avvocato Eduardo Tarsitano e pubblica:

“La Cgil saprà, ed in ogni caso deve sapere, che le statuizioni della nostra Magistratura, anche se possono non condividersi, si devono rispettare e si devono osservare e, conseguentemente, si devono mettere in esecuzione e, se vi è un provvedimento non opposto e, quindi, definitivo di revoca di sequestro di un bene tolto alla Criminalità Organizzata ed assegnato alla Agenzia (Anbsc) significa che il provvedimento di sequestro era ingiusto ed illegittimo ed infondato e non vi era alcuna forma di criminalità, organizzata o meno, che potesse giustificarlo sin dall’origine. Ciò detto, il problema a questo punto è un problema esclusivamente civile e di esecuzione di un provvedimento definitivo il cui inadempimento produce un comportamento illegale e fa sì che l’autore di questo inadempimento è un soggetto illegale: cioè che non rispetta le regole. E questo soggetto non è sicuramente chi chiede che venga rispettato la statuizione della Magistratura a tutela di un suo diritto leso”.

“Non restituire questo bene, anche per equivalente per come facoltà di legge in capo a chi deve restituire, in virtù di un legittimo e definitivo provvedimento della Magistratura, che fino ad oggi per vari anni è stato defraudato del suo bene o fare melina o mettere in atto vari escamotage anche se solo per ritardarne la restituzione, questo, mia cara Cgil, è: illegalità . E qui è forse il caso che la Cgil sappia alcune notizie che non conosce o fa finta di non conoscere nel suo anelito di una difesa unilaterale del concetto di illegalità anche se si guarda bene dall’attribuirla a questo o a quell’altro soggetto. Divenuto definitivo il provvedimento di revoca del sequestro dell’ex Taverna in via Baldini nr. 37 3 nr. 37/d, il titolare di questo immobile si è preoccupato in modo corretto a chiedere, prima con regolari Pec e poi di persona raggiungendo la Casa Comunale di Bellaria unitamente al suo legale di fiducia, quali decisioni l’Amministrazione aveva preso o intendeva prendere circa la facoltà alla stessa riconosciuta e concessa dalla Legge di restituzione del bene o dell’equivalente”.

“Si tralascia l’accoglienza, non certamente degna del garbo e della gentilezza del popolo dell’Emilia-Romagna, avuta da un solerte funzionario sul pianerottolo delle scale che portano al primo piano degli Uffici Amministrativi, con la collaborazione della persona gentile, Colonello in pensione Amato, sono riuscito finalmente a conoscere la volontà dell’Amministrazione, per bocca del suo sindaco pro-tempore, che il bene non interessava all’amministrazione di Bellaria e che la stessa, affidatario del bene, intendeva restituirlo”.

“E siamo al 16 Maggio 2024. A due mesi da oggi. Gli inviti successivi a porre in essere in essere tutte le dovute formalità perché si concretizzasse la restituzione del bene con il giusto compenso delle somme anticipate dal Comune di Bellaria sono rimaste in concreto inevasi. Anche alla Agenzia (Anbsc) Sez. di Reggio Calabria che invitava il Comune di Bellaria Igea Marina e per esso il suo l.r.p.t. non veniva inviata la documentazione richiesta e per come richiesta e necessaria perché questo bene ritornasse al legittimo suo proprietario”.

“Dopo quanto argomentato e dedotto e portato alla conoscenza dei più, compresa la Cgil, che non conoscono i fatti nella loro veridicità ed evoluzione, è d’obbligo indovinello: “dove sta’ l’illegalita’?“ o “ in quale soggetto sta’ l’illegalita’? “: “nel soggetto che chiede il rispetto della legge o nel soggetto che fa di tutto perchè questa legge venga, quantomeno, procrastinata con chiari danni al terzo?“. Ed infine : “Quale è la vera volontà del comune di Bellaria: la restituzione del bene o la restituzione dell’equivalente”.

“Una cosa forse è certa che qualcuno sicuramente gioca sulla spalle di chi ha diritto al avere il suo bene o l’equivalente di questo bene con conseguenti gravi danni che certamente verranno al responsabile richiesti a tempo debito nelle forme e termini di legge, non esclusa anche eventuale notizia alla Corte dei Conti per danno erariale, con ogni aggravio di spese e compensi conseguenziali”.

Per il titolare – Agostino Briguori