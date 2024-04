"Due ore di blackout e continui sbalzi di tensione, alla Gaiofana un problema che dura da 15 anni"

Riceviamo la seguente segnalazione da un lettore e pubblichiamo:

"Sono sempre stato un nostalgico. Quando si è lontani dalla terra natia basta un niente che c'è la ricordi per farci commuovere. All'età di cinque anni, negli anni '80, la mia famiglia si trasferì in un paese della Puglia, in cui avevano realizzato un quartiere nuovo di zecca. Come a Gaiofana quindici anni fa. In quel quartiere, nei primissimi anni, capitava sovente di dover cenare "a lume di candela" che, col senno di poi, era anche un'immagine romantica: tutta la famiglia riunita attorno ad una... lampada a gas! Adesso ci sono gli smartphone ad illuminare le nostre sere. Tornando ad oggi, approfitto per ringraziare più di qualcuno, per continuare a regalarmi certe emozioni: il Comune di Rimini e l' Enel di sicuro".

"La mia casa a Gaiofana è stata acquistata sulla carta. E di ciò che si prometteva inizialmente a dover fare da contorno tanta roba è rimasta sulla carta: supermercato, campi sportivi, pannelli solari, rotatoria con strada che taglia per arrivare a Ospedaletto... Ora: della strada e del supermercato me ne frego. Dei campi sportivi, no. Pazienza, mi sono detto. E, sempre con un pizzico di nostalgia, ho ripensato al mio quartiere-dormitorio pugliese. Mai avrei pensato però, nel 2024, di dover scrivere ad un giornale per evidenziare un problema che, da 15 anni a questa parte, non viene ancora risolto. Anche perché, dovete sapere, che è davvero antipatico sapere che il palazzo a fianco al mio, che per sua fortuna dipenderà da un' altra cabina, ha sempre la luce. La cabina in via S. Maria in Cerreto ha preso addirittura fuoco, qualche anno fa".

"Tornando agli anni 80 in Puglia c'è da svelare un arcano, a proposito di quei blackout: erano spesso gli allacci abusivi. A Gaiofana-land non mi pare di aver mai scorto cose del genere. I problemi della "mia"cabina saranno altri, magari più seri. Magari risolvibili. Devo aggiungere che, oltre al blackout, abbiamo avuto, e tuttora abbiamo ancora, sbalzi di tensione che hanno comportato danni economici per più di qualcuno; qualunque elettricista può confermare che non fanno per niente bene agli apparecchi elettrici/elettronici. I black-out: potrebbe essere il nome di una band heavy-metal, a pensarci bene. Loro si, probabilmente li apprezzerei! Oltre a quanto già detto, potrei aggiungere le rotture dei tubi dell' acqua a ridosso del tabacchi, l'illuminazione sulla ciclabile incompleta, gli autobus solo fino alle 8 di sera (al mio paese fino alle 23). A onor del vero, è opportuno dire che abbiamo una farmacia. Da circa un anno. Tra l'altro, la sua insegna, a meno di cento metri, era accesa. La mia casa no. Aaah, ma...ho imparato la lezione. D'ora in poi seguirò questo consiglio: "vota per quello che promette di meno, sarà quello che ti deluderà meno". Ed ai protagonisti delle campagne elettorali, un consiglio: "Il miglior modo di mantenere la propria parola è non darla". Grazie ai lettori per la pazienza. P.S. : il blackout, è durato due ore. Magari chissà, a chiedere spiegazioni ci diranno pure che dobbiamo ringraziare".

Lettera firmata