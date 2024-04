Bus e studenti universitari: "La linea 16 non passa mai, andiamo a piedi in Superstrada rischiando la vita"

Riceviamo la seguente segnalazione da parte di un lettore e pubblichiamo:

"Mi ritrovo a fare una segnalazione in quanto il servizio di Start Romagna della linea 16 è inaccettabile. Utilizziamo questa linea che da San Marino ci porta a dogana dove si trova la nostra università. Purtroppo la mattina (8:40) questo bus decide di non passare. Infatti più di una volta siamo rimasti a piedi o costretti a prendere un altro bus e farci tutta la superstrada che porta al confine con San Marino a piedi, rischiando la vita. Abbiamo provato a mandare numerose segnalazioni alla Start Romagna ma a loro sembra non interessare, in quanto mandando la solita risposta automatica".

"Ma io mi chiedo? Noi studenti universitari che paghiamo l'abbonamento perché riceviamo in cambio un disservizio con una negazione del diritto di studio? Il bello è che neanche avvisano per tempo. Quando va bene lo sai due ore prima leggendo il sito delle corse soppresse, quando invece capita male (regolarmente) il bus decide di non passare senza dare un preavviso. Addirittura questa settimana ci è successo che il bus è arrivato, siamo saliti, e poi l'autista ci ha fatto riscendere dicendo che la corsa era saltata. Io mi chiedo nuovamente, è difficile fare passare l'autobus delle 8:40 linea 16 visto che paghiamo l'abbonamento? Davvero pur di andare a lezione in orario dobbiamo rischiare di farci investire in superstrada? Questa settimana siamo rimasti a piedi due volte, senza contare il fatto che tutti i giorni stiamo in pensiero perché non sappiamo se il bus passerà. (Senza poi andare a conteggiare il fatto che la corsa delle 17 sempre del 16 ormai non è garantita da mesi).

Lettera firmata