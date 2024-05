"Ogni giorno vengono cancellate le corse di centinaia di bus e nessuno prova a risolvere il problema"

Riceviamo la seguente segnalazione e pubblichiamo:

"Ogni giorno a Rimini va in scena la barbarie: nessuno ne parla nessuno se ne occupa tutti i politici sanno ma non dicono, la stampa la ignora: Start Romagna sopprime 100, 200, 300 corse dei propri autobus. Corse scritte negli orari, programmate, prepagate, da chi ha l'abbonamento pendolari studenti. Le sopprime ma non mette avvisi, si assolve semplicemente indicandole come 'non garantite' sul proprio sito che nessuno conosce. Come se io... pubblicassi diciamo un blog dove metto tutte le tasse che non pagherò e fossi in tal modo assolto dal non pagarle e bona lì. E cosa accade? Accade che centinaia migliaia di persone perlopiù di fuori, turisti attendono ore specie serali un bus che non arriverà mai sebbene sia scritto nell'orario: possibile tollerare una barbarie simile? E alla fine si incamminano 2-10 km verso l'albergo o prendono un taxi più saggiamente. I più giovani un monopattino o si fanno andare a prendere. A volte i tagli serali sono così copiosi da mandare in tilt il server che controlla i monopattini in sharing rendono impossibile il noleggio. Poniamo una famiglia che arrivi da Milano con una Freccia ci mette meno per il percorso in treno che non stazione-albergo se non ricorre subito a un taxi e si attarda per un mezzo pubblico. Quale la causa. Non pagano, non pagano gli autisti a sufficienza per vivere 1200 euro e come ci vivi? E allora loro stanno a letto si mettono in malattia ma ci sarà qualcuno in grado di risolvere questa simpatica peculiarità della Capitale delle vacanze se Frisoni, Gnassi, Bonaccini, Corsini, Croatti... sono stati messi al corrente ma non danno segni di vita".

Lettera firmata